Сбогом от ада: Публикуваха предсмъртното писмо на Епстийн

Нов обрат в случая около покойния милиардер и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн разтърси общественото мнение в САЩ. Американски съдия разпореди разпечатването на документ, за който се твърди, че е предсмъртно писмо, написано от Епстийн месец преди смъртта му през 2019 г.

„Не откриха нищо“

Ръкописната бележка, състояща се от едва седем реда, е била открита в килията му в затвора в Манхатън. В нея Епстийн прави препратка към мащабните разследвания срещу него, заявявайки: „Разследваха ме месец – НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“.

Текстът носи мрачно и двусмислено послание, в което авторът споделя, че е „удоволствие да можеш да избереш момент, в който да се сбогуваш“, и завършва с думите: „НЯМА ЗАБАВЛЕНИЕ – НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА“.

Скрита в книга

Историята на документа е не по-малко интригуваща от съдържанието му. Твърди се, че бележката е намерена от тогавашния му съкилийник – Николас Тартальоне, бивш полицай с тежка присъда за четворно убийство. Тартальоне открил писмото, скрито между страниците на книга, непосредствено след първия опит за самоубийство на Епстийн през юли 2019 г.

Припомняме, че месец по-късно милиардерът бе открит мъртъв в килията си, докато очакваше съдебен процес за мащабен трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Въпреки че официалната версия е самоубийство, смъртта му породи множество конспиративни теории в световен мащаб.

Неясноти и мълчание

За съществуването на писмото се разбра едва миналата година, когато Тартальоне го спомена в подкаст. До момента американските власти отказват официален коментар относно автентичността на почерка или значението на написаното.

Макар бележката да е кратка, тя добавя нов слой към мистерията около последните дни на Епстийн. Дали това е признание за безизходица, или последен акт на дързост пред правосъдието – въпросът остава отворен за анализаторите и жертвите на неговите престъпления

