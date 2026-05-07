Балканската газова война за руския дял е безмилостна. Почна се

На Балканите се вихри истинска газова война. Сръбският бизнесмен Ранко Мимович, чрез своята наскоро основана компания KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC, хвърли истинска бомба, като предложи зашеметяващите 2 милиарда евро (около 2.35 милиарда долара) за закупуването на мажоритарния дял в петролния гигант НИС (Нафтена индустрия Сърбия) и твърдо заяви желанието си да закупи руския дял в сръбската петролна компания.

Битката за „черното злато“ на Сърбия

Офертата на Мимович е директно предизвикателство към унгарската енергийна група MOL, която вече има подписано принципно споразумение за придобиване на руския дял от 56.1%, държан от „Газпром“ и „Газпром нефт“. Руските компании са подложени на жесток натиск от страна на САЩ (OFAC) да се изтеглят от сръбския енергиен сектор заради санкциите, свързани с войната в Украйна.

Вучич сложи край на амбициите на Мимович

Президентът на Сърбия Александър Вучич обаче реагира светкавично и безмилостно. На пресконференция в Белград той категорично отхвърли възможността Мимович да придобие рафинерията. „Този човек никога през живота си не се е занимавал с преработка на суров петрол, а сега иска да купи НИС. Сърбия няма да го позволи“, отсече държавният глава, подчертавайки, че компанията трябва да се управлява от отговорни професионалисти.

Мистерията около „Сенатор“

Скандалът се задълбочава и от разкритията за миналото на самия Мимович. Проверки показват, че бизнесменът има спорна съдебна история, а новосъздадената му фирма „Сенатор“ е била блокирана за дългове от едва 80 евро само месеци преди да предложи милиардите за петролния гигант. Въпреки че Мимович твърди, че руската страна е приела офертата му „по принцип“, от „Газпром нефт“ заявиха, че се подготвят за продажба единствено към унгарската MOL.

Докато енергийното бъдеще на Сърбия виси на косъм заради крайния срок на американските лицензи до 22 май 2026 г., балканските магнати продължават своята безмилостна игра за контрол над най-ценните ресурси в региона.

