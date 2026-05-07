Няма кой да работи по морето. Причината

Младите ходят в чужбина

07 май 26 | 12:10
Боряна Колчагова

Най-големият кадрови проблем в българския туризъм и в частност – черноморският, е временната заетост заради късия летен сезон. Хотели по морето търсят рецепционисти, сервитьори, камериери, готвачи, аниматори, а интерес към свободните позиции няма заради ниското заплащане.

Младите кадри нямат интерес да работят три месеца и после да се чудят какво да правят, а излизат с много знания и умения от университета, подчерта в ефира на Радио Варна и предаването "Новият ден" доц. Георгина Луканова, ръководител на катедра "Икономика и организация на туризма" към Икономически университет-Варна. Вносът на кадри от трети страни е основен проблем на българския туризъм, каза още специалистът.

В хотелите, в които се работи целогодишно, такъв проблем не се усеща и трудно можем да видим служители, наети от трети страни там. Проблемите са повече при сезонните обекти – хотели и ресторанти, подчерта доц. Луканова.

Въпреки всички предизвикателства, интересът към специалностите, свързани с туризъм и аниматорство, продължава да е голям. Студентите обаче предпочитат да работят или в Германия, или във Великобритания, в търсене на по-добри условия за работа. Тези, които остават у нас, имат различни шансове, необходима е голяма доза късмет да попаднат на правилното място и при правилния човек. Доста пътуваме служебно – в който и хотел да сме, има наши студенти, подчерта доц. Георгина Луканова.


1 Коментара
ЗНАЕМ !
преди 2 часа

Което означава че постоянно се увеличават поумняващите хора нежелаещи ниско платен робски труд . Така както образованите хора ни се подиграваха че сме работници в индустрията и в производството . И от тогава още през 1988г. вече няма хора които желаят да са работници . Госпожо доцент , насочете децата си да работят тези професии . Те са професии с голямо бъдеще !!!

