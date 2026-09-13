Няма кой да работи по морето. Причината
Младите ходят в чужбина
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Младите ходят в чужбина
Българският пазар на труда навлиза в 2026 г. с ясно изразен контраст
Бизнесът бие аларма
Всяка четвърта кръчма може да остане затворена
Цели се съкращаване на движението из заведението
Има 20 вакантни места за готвачи Само пет са свободните места за висшисти в Кърджали, които обявява Дирекция „Бюро по труда" към началото на март....
По 10 свободни работни места за бармани, сервитьори и камериери е обявило в последния си бюлетин Бюрото по труда в Перник. Набира се персонал за хоте...
За първи път хотелиери търсят работници от януари, дават пътни и храна
Майсторите със стаж в чужбина взимат по 5000 лева