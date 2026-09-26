МВР вдига летвата, Академията подготвя ново поколение полицаи

Академията на МВР започва промяна в подготовката на бъдещите полицаи и пожарникари с по-високи изисквания за дисциплина, физическа годност и професионализъм и с много по-силен акцент върху новите технологии. Това обяви пред БНТ новият ректор старши комисар проф. Илин Савов, който постави сред основните задачи подготовката за киберпрестъпност, използването на изкуствен интелект и работа с дронове.

Промяната идва в момент, когато правителството на премиера Румен Радев поставя засилването на сигурността и защитата на стратегическите обекти сред важните задачи на държавата.

В първото си телевизионно интервю след поемането на Академията Савов заяви, че младите хора трябва да бъдат в центъра на политиката за сигурност, защото именно те ще бъдат бъдещите служители, от които ще зависи безопасността на гражданите. „Най-важното нещо е да се обърнем към младите хора, защото те са бъдещето на България“, каза той и подчерта необходимостта бъдещите служители да бъдат модерно мислещи, добре подготвени и отдадени на закона и реда.

В момента в Академията на МВР се обучават около 1500 курсанти основно във факултетите „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“. По думите на Савов интересът към обучението се увеличава, като за новата учебна година ръстът е около 40%. Плановете са да бъдат създадени и нови звена, които да подпомагат не само подготовката на курсантите, а цялата система за сигурност.

Смяната на ръководството на Академията е част от по-широка политика за обновяване на управлението в МВР и за въвеждане на по-високи стандарти за професионализъм, отговорност и обществено доверие. Сред важните направления е и по-строгият контрол върху физическата подготовка на служителите.

Савов съобщи, че през миналата година проверки на подготовката са преминали близо 25 000 полицаи и повече от 5500 пожарникари. По думите му изискванията ще бъдат повишени, а Академията разработва нови процедури и методика за контрол както върху физическата форма, така и върху професионалното поведение на служителите.

„Отговорност, дисциплина, ред и законност“ са четирите думи, с които новият ректор описва бъдещия модел. Академията не обучава само курсанти - през нея минават квалификации и специализации и на действащи полицаи и ръководители, което й дава важна роля за подготовката на цялата система.

Тази линия съвпада с усилията на кабинета за укрепване на сигурността. Под ръководството на премиера Румен Радев Съветът по сигурността към Министерския съвет обсъди през септември мерки за засилване на защитата на стратегическите и критичните обекти в страната, включително местата за производство и съхранение на взривни вещества и боеприпаси.

Правителството поставя акцент и върху по-добрата координация между институциите, така че системата да реагира по-бързо при рискове за националната сигурност. Именно в тази рамка модернизирането на подготовката в Академията на МВР се разглежда като част от по-широката политика за по-добре подготвени служители на терен.

Една от най-големите промени ще бъде свързана с технологиите. В Академията вече се преподава управление на дронове, но Савов предупреждава, че това е само малка част от новата среда, в която трябва да работи полицията.

Киберизмамите, криптоизмамите, хакерските атаки и използването на изкуствен интелект за престъпни цели вече променят традиционната престъпност. Според Савов изкуственият интелект се превръща в ускорител на дигиталната икономическа престъпност и именно затова служителите трябва да знаят как да го използват и като средство за защита.

Следващата стъпка ще бъде въвеждането на дигитални полигони и обучение за анализ на големи количества данни. Целта е бъдещите полицаи да могат не просто да реагират на вече извършено престъпление, а да разбират новите технологии, които престъпните групи използват срещу тях.

Савов поставя висока цел пред Академията. След посещения в 19 полицейски академии и преподавателска работа в 12 от тях той заяви, че вижда потенциал българската Академия на МВР да бъде на нивото на водещите полицейски училища в света.

„Представям си нашата академия по-добра от Академията на ФБР“, заяви той и посочи младите хора като най-силния ресурс за бъдещето на системата за сигурност.