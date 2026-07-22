Какво избират отличниците на България да учат

Кандидатстудентската кампания през настоящото лято достигна своята най-гореща и инфарктна точка, изправяйки хиляди зрелостници в цялата страна в напрегнато очакване на първите класирания. Изпитните зали в най-престижните български университети се превърнаха в истинско бойно поле за дипломи, където се решава бъдещето на новото поколение. Голямата новина тази година обаче не се крие в общия брой на кандидатите, а в радикалното пренареждане на техните желания. Младите хора масово обръщат гръб на традиционните и пренаситени специалности, за да щурмуват изцяло нови направления, продиктувани от тайните на глобалния дигитален свят.

Новите повелители на дигиталната ера

Абсолютният хит на сезона е инженерингът на изкуствен интелект и машинно обучение, който предизвика истински фурор в Софийския университет и Техническия университет. Кандидатите се борят за всяко свободно място с изключително високи балове, тъй като бизнесът буквално изкупува тези кадри още от студентската скамейка. Наред с изкуствения интелект, киберсигурността и защитата на данните се наложиха като едни от най-желаните направления поради критичната нужда от сигурност в дигитализирания банков и държавен сектор. Тази сфера привлича младежите не само с огромния си престиж, но и с обещанието за стартови заплати, които засенчват мениджърските позиции в много други сектори.

Прагматизмът, който измести сухата теория

Паралелно с чистите технологии, икономическите факултети отчитат рекорден отлив от класическото счетоводство за сметка на управлението на електронната търговия и дигиталния маркетинг. Съвременните студенти са прагматични и искат да управляват глобални брандове и виртуални платформи от всяка точка на света, което променя изцяло профила на висшето образование. Докато технологичният сектор изживява своя истински ренесанс, дългогодишни лидери в кандидатстудентските класации като правото и психологията постепенно отстъпват водещите си позиции. Пазарът на труда вече изисква практически дигитални умения и гъвкавост, а бъдещите висшисти избират образование, което предлага възможности за международна кариера веднага след дипломирането.

