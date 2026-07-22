Yettel посреща ученици във „Втора смяна“

За шеста поредна година инициативата запознава тийнейджърите с реалната работна среда и технологиите

Как изкуственият интелект променя работата на големите компании, как се планира развитието на телеком мрежата и как технологиите трансформират бизнеса? Отговорите на тези въпроси ще търсят 37 ученици от 10. до 12. клас, които се включват в шестото издание на програмата за кариерно ориентиране „Втора смяна“ на Yettel.

Инициативата е насочена към деца и близки на служители на компанията и им дава възможност да се запознаят отблизо с реалната работна среда и различни професии в телекома. Тази година участниците са разпределени в 18 професионални направления. Част от тях трупат опит в магазинната мрежа, а останалите работят с екипи в централата на компанията.

Специален акцент в програмата е начинът, по който новите технологии и автоматизацията променят професиите в телеком сектора. В две от направленията учениците ще се запознаят с практическото приложение на изкуствения интелект в бизнеса. В екипа по софтуерна разработка те ще работят по задачи, свързани с интеграцията на AI, а във „Вътрешен одит“ ще съдействат при разработването на плана за одити с помощта на AI приложение.

Участниците ще се запознаят и с процесите, свързани с бизнес трансформацията и клиентското изживяване, както и ще проследят пътя на един смартфон – ще тестват устройства, ще проверяват стандартите за представянето им и ще предлагат идеи за нови продукти. Допълнителен поглед към работата на един съвременен телеком ще им дадат ролите в логистиката, технологичната поддръжка и развитието на системите.

Всеки участник работи със свой ментор – опитен служител на Yettel, който го напътства, въвежда го в работата и споделя с него практически знания. Преди да поемат първите си задачи, младежите преминават и през въвеждащи обучения по презентационни умения, работа със софтуерни платформи и основи на финансите.

Програмата е част от дългосрочния ангажимент на Yettel към развитието на младите таланти в България. Тя допълва останалите две инициативи на телекома – стажантската програма Hub by Yettel за студенти и млади специалисти и Yettel Teen Academy, насочена към ученици от 5. до 12. клас.