Журналисти срещу тролове: как студенти се учат да разпознават фалшиви новини с ролева игра

Представете си дебат, в който не всички участници играят честно. Едни проверяват факти, други търсят готови отговори, а трети умишлено се опитват да объркат разговора и да насочат останалите в грешна посока. Именно така работи „Открий лъжеца“ – образователна ролева игра, в която хората влизат в ролите на журналисти, граждани и тролове, за да разберат как се разпространява дезинформацията и колко трудно понякога е истината да бъде разпозната.

Механиката е близка до реалната онлайн среда: участниците получават казус с подвеждащо или спорно твърдение, след което трябва да стигнат до истината чрез въпроси, проверка на факти и аргументиран дебат. Журналистите имат задача да търсят доказателства и да помагат на останалите да се ориентират в информацията. Гражданите трябва да преценят на кого да се доверят. А троловете се опитват да внесат съмнение, шум и манипулация в разговора. Така темата за медийната грамотност излиза от теорията и се превръща в преживяване на живо.

Играта е разработена от екипа на платформата за обучения по медийни умения How to Know, а с подкрепата на Yettel форматът достига до студенти и учители, които тестват способностите си да оценяват критично онлайн съдържанието и сами да търсят признаците на дезинформация и манипулация.

„Създадохме играта с идеята да покажем процеси, които са показателни за това какво се случва във виртуалното пространство, но не всички успяват да ги доловят и да ги осмислят. Младите хора имат потребност активно да участват, да вземат решения и да изразяват позициите си, а играта им дава точно такава възможност – да учат чрез преживяване“, разяснява доц. д-р Ралица Ковачева, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ и част от екипа на How to Know. Тя уточнява, че именно заради това играта поставя студентите в активна позиция – сами да задават въпроси, да проверяват факти и да идентифицират източника на дезинформация.

Инициативата е част от кампанията на Yettel за развиване на медийната грамотност, която цели да подпомогне младите хора да подхождат по-критично към съдържанието, което срещат онлайн, и да им даде практически инструменти за разпознаване на манипулативни послания и подвеждащи твърдения. Чрез нея телекомът надгражда дългосрочните си усилия в подкрепа на по-сигурна и отговорна дигитална среда, като си поставя за цел всяка година да подпомага над 50 000 души в България да развиват своите дигитални и медийни умения.

Ролевата игра вече има няколко издания – със студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, както и с учители в рамките на събитието „Добрите практики на фокус“.

„Ако една новина е фалшива, тя обикновено се разпространява много бързо. Аз обаче се старая да не се доверявам само на една медия, а да проверявам новината в няколко източника“, разказва студентът по българска филология Милен Плеснев, който е сред участниците в играта.

Един от казусите, по които работят той и неговите колеги, е невярно твърдение във връзка с въвеждането на еврото като национална валута в страната ни, а целта е да се разобличат троловете, които разпространяват дезинформация. Студентът в ролята на журналист има за задача да помогне на останалите да стигнат до истината, като пребори хаоса от твърдения и провери информацията.

Младите хора имат естествена склонност да са по-уверени, че могат да се ориентират в онлайн пространството, отколкото са реалните им способности, смята доц. Ковачева, като посочва, че това не е чуждо и за по-възрастните. Високата увереност на хората, че могат да разпознават манипулативно съдържание в медиите се потвърждава и от наскоро представеното национално проучване в областта на медийната грамотност, проведено от агенция „Арбитраж“ по поръчка на Yettel. От него става ясно, че над 75% от хората между 20 и 50 години смятат, че могат да различат манипулативно подбрани факти, подвеждащи заглавия, както и да разграничат мнение от факт. Дори малко повече (79%) са тези, които вярват, че могат да разпознаят, ако една новина е повлияна от икономически, политически или религиозни цели.

Изследването показва още, че дезинформацията е силно разпространена в медийните платформи – почти всички участници (88%) са попадали поне веднъж на съдържание онлайн, за което смятат, че е фалшиво или подвеждащо. Тревожно е обаче, че близо половината от хората (44%) разчитат основно на усета си, за да оценяват достоверността на новинарското съдържание. Специализираните платформи за проверка на фактите се ползват от едва 9% от запитаните.

Студентите от НБУ се състезаваха в разпознаване на AI-генерирано съдържание

Като част от програмата на Yettel за дигитално-медийна грамотност се организира и събитие в Нов български университет, водено от Етиен Янев – експерт по дигитален маркетинг и преподавател в НБУ. Срещата със студентите бе посветена на AI-генерираното съдържание. В първата част Етиен Янев разказа за новите възможности за създаване на аудио-визуално и текстово съдържание с помощта на изкуствения интелект. Втората бе под формата на отборно състезание, в което участниците търсиха „червените флагове“, подсказващи, че показаното видео не е автентично. В рамките на инициативата се разработва и специален наръчник за разпознаване на AI-генерирано съдържание.

Кампанията на Yettel ще продължи и през новата учебна година с още издания на ролевата игра „Открий лъжеца“ и тематични срещи със студенти.

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