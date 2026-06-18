Yettel България е инвестирала 1.7 млрд. евро за 25 години  

Тази година компанията отбелязва 25 години от първия разговор в своята мрежа.

Над 310 млн. евро са инвестициите в мрежата на телекома за последните пет години.

От първия iPhone в България до старта на 4G и първия 5G тест – Yettel има ключов принос за развитието на сектора.

Yettel България отбелязва 25 години от първия разговор в своята мрежа – юбилей, който проследява пътя на компанията от първите мобилни услуги до днешната ѝ все по-важна роля в живота на потребителя и амбицията да бъде „повече от телеком“.

На 31 юли 2001 г. народната певица Валя Балканска провежда първия разговор в мрежата на Globul, а гласът ѝ символично поставя началото на компанията.

За четвърт век светът се променя до неузнаваемост. Мобилният телефон се превръща от устройство за разговори и SMS в платформа, събрала целия ни свят. Мрежата еволюира от 2G до 5G, а днес изкуственият интелект и новите технологии променят индустрията и чертаят нови футуристични сценарии.

Yettel е не само част от тази промяна, но и един от двигателите ѝ – пример за постоянна трансформация и развитие. През годините компанията е позната под три бранда – Globul, Теленор и Yettel. И докато името се променя, мисията на телекома остава постоянна – да бъде партньор на хората в света на технологиите.

Значим е и приносът на компанията към българската икономика. От създаването си досега Yettel България е инвестирала 1,7 милиарда евро. Само през последните пет години (2021-2025) е внесла близо 350 милиона евро в държавния и общинските бюджети под формата на данъци, осигуровки и такси, включително местни и регулаторни такси.

„Преди 25 години започнахме с една основна мисия – да свързваме хората и да им даваме свободата да общуват. Днес Yettel е много повече – ние сме партньор в дигиталния свят на потребителите – със свързаност, сигурност, развлечения и нови възможности. Развиваме се заедно с нуждите на хората, като винаги се стремим да бъдем крачка напред – да ги вдъхновяваме и да допринасяме за развитието на сектора, икономиката и обществото. Това е и визията, с която продължаваме да вървим напред – да бъдем до хората там, където технологиите правят живота им по-лесен и ги свързват с важните за тях неща“, коментира Богдан Узелац, главен изпълнителен директор на телекома.

Еволюция на свързаността

В историята си компанията записва редица „първи“ постижения. През 2015 г. Теленор първи сред големите оператори стартира 4G мрежата в България. Това е повратен момент за сектора – началото на бързия мобилен интернет, който ускорява развитието на мобилните приложения, видеосъдържанието, социалните мрежи и превръща смартфона в основно място за комуникация, работа и забавление.

Следващата важна крачка идва през 2019 г., когато Теленор провежда първия публичен 5G тест в страната чрез демонстрация на дистанционен медицински преглед. През 2021 г. стартира и 5G мрежата за масовия потребител, а през 2023 г. тя става първата „зелена“ мрежа* у нас благодарение на 10-годишен договор за енергия от възобновяеми източници с Електрохолд.

Днес мобилната мрежа на Yettel е с национално покритие – 99,75% покритие на населението при 4G и 86% при 5G. Тя е и многократно отличавана – Yettel е девет пъти носител на сертификата Best in Test за най-добра мрежа, издаван от независимата организация за сравнителен анализ umlaut.

Качеството и надеждността ѝ са резултат от постоянни инвестиции и модернизация. Само за последните пет години (2021-2025) инвестициите в мрежата на Yettel – от телекома и инфраструктурната компания CETIN, която отговаря за поддръжката ѝ – надхвърлят 310 милиона евро, или 64% от общия размер на инвестициите за периода.

Еволюция на портфолиото

В България компанията е пионер и в продуктово отношение. Още през 2006 г. Globul представя i-mode – един от ранните примери за мобилен интернет и съдържание през телефон, много преди ерата на приложенията.

През 2009 г. Globul официално въвежда iPhone на българския пазар, като става първият оператор у нас, предложил революционния iPhone 3G – моделът, дал тласък на развитието на смартфоните. През 2018 г. идва ред на първата VoLTE услуга – технология за гласови разговори през 4G мрежа с много по-високо качество на звука, а през 2022 г. Yettel става първият телеком в България, който предлага LTE моделите на Apple Watch с eSIM/multiSIM функционалност.

Днес Yettel предоставя мобилни услуги и бизнес решения на над 3 милиона клиенти, а портфолиото на компанията включва над 2000 артикула – от мобилни телефони и смарт аксесоари до таблети, лаптопи и телевизори.

Важен етап е и навлизането на пазара на фиксирани услуги чрез мобилната мрежа на оператора. Към днешна дата 260 хиляди са абонатите на „Интернет за дома“ и Yettel TV. Телекомът се нарежда и сред топ 3 телевизионни доставчици в страната – само две години и половина след старта на интерактивната си телевизия.

През 2024 г. Yettel представя „Смартфон вселена“ – пакет от услуги за грижа за смартфона, който дава възможност за 3-годишна гаранция, застраховка, диагностика, сертифициран сервиз и програма за рециклиране. В началото на тази година компанията прави следваща крачка с GO+ – платформа, която обединява застраховки, облачни услуги, решения за защита на личните данни и свободното време.

Така Yettel заявява нов етап в развитието си – отвъд свързаността, минутите и мегабайтите, с амбицията да бъде „повече от телеком“.

Дигиталният телеком

Компанията дава тласък и на дигитализацията на телеком индустрията – естествен отговор на променящите се технологии и очаквания на потребителите.

През последните четири години Yettel преминава през цялостна дигитална трансформация на бизнеса си. През изминалата година компанията дигитализира 95% от клиентските си интеракции, което на практика я превръща в дигитален телеком.

Най-видимото изражение на тази промяна е мобилното приложение Yettel, в което клиентите могат да извършват ключови операции изцяло дигитално – от покупка на устройство до преподписване на договор.

Yettel е първият и единствен оператор у нас, дигитализирал ключови клиентски услуги – като активация на нов план, пренос на номер и дигитална гаранция. Компанията насочва усилията си и към значими обществени инициативи, като през 2023 г. дигитализира движението „Опознай България – 100 национални туристически обекта“.

С над 2 милиона сваляния, днес приложението Yettel е сред най-високо оценените телеком приложения у нас – с 4.6 звезди в Google Play и 4.5 звезди в App Store.

Отговорност към хората и бъдещето

Неделима част от историята на компанията е и ролята ѝ на отговорен работодател, както и визията ѝ за устойчивото развитие.

През септември 2001 г. телекомът има 188 служители, а днес екипът му наброява 2100 души. Само за последните пет години (2021-2025) компанията е инвестирала над 4.1 милиона евро в обучения и програми за развитие на своите служители, а през 2023 г. става първият телеком у нас със сертификат Top Employer – отличие, което днес притежава за трета поредна година.

2022 година бележи и друга важна стъпка за компанията – Yettel първи в сектора у нас представя своята ESG стратегия с фокус върху околната среда, хората, технологиите за устойчиво бъдеще и управление, основано на почтеност и прозрачност. Част от този ангажимент са усилията за рециклиране на електронни устройства, намаляване на въглеродните емисии, както и най-дългогодишната инициатива на телекома – програмата „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“, която тази година отбелязва 20 години.

Днес, 25 години по-късно, изминатият път и равносметката за него придават нов смисъл на един от първите и най-разпознаваеми слогани на компанията – „Най-доброто предстои“ – фраза, превърнала се в символ на смелия и уверен поглед, с който Yettel продължава да върви напред.

*Приблизително 86% от сегашното потребление на мрежата се покрива съгласно договор с Електрохолд Трейд за доставка на електроенергия от възобновяеми източници.

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