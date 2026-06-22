Yettel Teen Academy среща ученици с роботика, AI и реални бизнес казуси

На 22 юни в София Yettel даде старт на четвъртото издание на Yettel Teen Academy – програмата на телекома за кариерно ориентиране, предназначена за деца и близки на служителите на компанията.

Тази година в инициативата се включват общо 41 младежи – от 5. до 10. клас, а програмата поставя силен фокус върху технологиите на бъдещето с модули по роботика, работа с изкуствен интелект и практически занимания за кариерно ориентиране.

В зависимост от възрастта на участниците компанията е подготвила различни активности. По-малките учени от 5. и 6. клас ще навлязат в света на инженерното мислене чрез специализирана сесия по роботика, в която ще конструират и тестват LEGO роботи. Програмата им включва още обучение по първа помощ, интерактивни занимания за онлайн безопасност и разпознаване на фишинг атаки. Част от преживяването е и целодневен излет в Лозенската планина с изкачване на връх Половрак.

Фокусът при по-големите ученици ще бъде върху технологиите, които променят начина на работа в бизнеса. Те ще се запознаят с роботизираната автоматизация на процеси и с възможностите на изкуствения интелект. Ще участват и в практически сесии за работа с AI инструменти. Финалният уъркшоп ще покаже още как изкуственият интелект може да подпомогне развитието на бизнес идеи и предприемаческото мислене.

Важен елемент в тазгодишното издание е кариерното ориентиране. Участниците ще работят по бизнес казуси, чрез които ще опознаят различните професии в компанията. По-малките ученици вече проведоха срещи с екипи от технологичното направление, ESG и „Човешки ресурси“. Те посетиха и Центъра за контрол на мрежата, където наблюдаваха работата на мобилната мрежа в реално време.

За по-големите участници са предвидени срещи с технологичния и финансовия екип, както и специална сесия с корпоративния психолог на компанията, посветена на личностното развитие, комуникационните умения и себеотстояването.

Yettel Teen Academy е част от последователния подход на телекома към развитието на млади таланти. Компанията реализира и инициативата „Втора смяна“ за ученици от 10. до 12. клас, която дава възможност за практически опит в реална работна среда под ръководството на ментор. За студенти и млади специалисти Yettel провежда и едногодишната си стажантска програма Hub by Yettel.

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