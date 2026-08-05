Тежко изпитание за родителите. Ударът по джоба е сериозен

Цените на задължителните ученически униформи в София са се увеличили драстично с между 35% и 50% за последните пет години, показва пазарният мониторинг, цитиран от БГНЕС. Въпреки че до началото на новата учебна година остава почти месец, много родители вече започнаха подготовката, изправени пред сериозно изпитание за семейния бюджет. Тази година е и първата, в която покупките за училище ще се извършват в евро.

Увеличението в цените обхваща всички основни елементи на училищното облекло. Конкретните данни показват значителен скок:

Ако през 2021 г. обикновена памучна тениска с къс ръкав и емблема на училището е струвала около 15 лв., днес цената ѝ надхвърля 37 лв. (близо 18.90 евро), което представлява ръст от над 50%.

Суитшърт с емблема: Преди пет години цената му е варирала между 35 и 45 лв. Към момента същият артикул се продава за между 50 и 70 лв. (около 31 евро), което е увеличение с приблизително 45%.

Ръстът в цените на униформите се дължи на няколко ключови икономически фактора. Сред основните причини са поскъпването на текстилните суровини, особено на памука, както и нарастващите разходи за труд в шивашката индустрия. Инфлационните процеси в страната и увеличените транспортни и логистични разходи също допринасят съществено за крайната цена на продуктите.

За базовия сезонен комплект, който обикновено включва 2-3 тениски, суитшърт, панталон или пола и официална риза, семействата в София вече отделят между 90 и 180 евро за едно дете.



В училищата, където се изисква по-богат асортимент от задължителни елементи като сака, елеци или брандирани връхни дрехи, сумата за пълния комплект може да надхвърли 250 до 350 евро.

В столицата всяко училище избира самостоятелно фирмата доставчик на униформи. Това става чрез обществени поръчки или след решения на училищното настоятелство и родителските съвети. Тази практика води до сериозни разлики както в цените, така и в качеството на облеклата, предлагани от различните производители.



Сериозното поскъпване предизвиква оживени дискусии сред родителските общности. Основното притеснение е свързано с липсата на избор. Когато едно училище сключи ексклузивен договор с конкретен производител, родителите са задължени да пазаруват от него и нямат възможност да търсят алтернативни търговци с по-ниски цени.



За да облекчат финансовия удар, все повече училищни настоятелства в София организират благотворителни базари за униформи втора употреба. Тези инициативи се провеждат в края и началото на учебната година и позволяват на родителите да разменят или закупят запазени дрехи на символични цени.