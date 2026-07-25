И в елитните гимназии има места! 1693 са свободните в София

Общо 1693 свободни места остават в столичните училища след второто класиране за прием в 8. клас.

Свободни позиции има във всички училища, включително и в някои от най-желаните гимназии в София.

За тях могат да кандидатстват учениците, които досега не са били класирани, както и тези, които не са доволни от училището, в което вече са приети.

Внимание: Третото класиране крие риск

Желаещите да участват в третото класиране трябва първо да изтеглят документите си от училището, в което са приети, след което отново да кандидатстват чрез електронната система на Министерството на образованието.

Тази стъпка обаче не е без риск. Ако ученикът не успее да се класира за желаното училище заради по-нисък бал, той губи вече заетото си място и може да остане без прием след третото класиране.

Документи за участие в третото класиране ще се подават на 27 и 28 юли.