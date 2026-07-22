„Малката матура“: Ще махнат ли фабриката за стрес на 10-годишните деца?

Всяка пролет образователната система в България изправя хиляди десетгодишни деца пред първото им голямо житейско изпитание – Националното външно оценяване (НВО), популярно като „малката матура“. Дни наред родители, учители и ученици живеят под обсадата на трескава подготовка, пробни тестове и паника от „фатални“ грешки.

Но докато Министерството на образованието и науката (МОН) вижда в тези изпити ценен инструмент за диагностика, обществото все по-остро си задава въпроса: защо подлагаме децата на този ранен институционален натиск?

Големият парадокс: Изпити без реална стойност

Най-абсурдното в матурите след 4. клас е липсата на практически последствия за самите ученици. За разлика от изпитите след 7. и 10. клас, резултатите от НВО в 4. клас не служат за прием в нови училища, като изключение правят само шепа математически гимназии в страната.

Тези оценки не решават дали детето ще премине в пети клас, нито променят годишния му успех. На практика децата биват подлагани на огромен психологически натиск заради статистика, която интересува единствено администрацията.

Цената на стреса: Кой печели от детските сълзи?

Месеци преди изпитите по Български език и литература и Математика, спокойствието в класната стая изчезва и учебният процес се превръща в механично „нареждане“ на тестове. За много 10-годишни деца идеята за външни квестори, строги правила и запечатани пликове е плашеща, като често се стига до безсъние, главоболие и чист родителски бърнаут.

Индустрията на допълнителните уроци вече „захапа“ и началното училище, а уплашените родители плащат хиляди левове за курсове, за да не се окаже детето им „под летвата“. Често подготовката се форсира и от самите училища, които се борят за по-престижно място в регионалните класации, използвайки децата като инструмент за собственото си его.

Диагностика на системата или просто отмятане на дейност?

Официалният аргумент на образователните експерти е, че изпитите измерват функционалната грамотност на децата в края на началния етап, за да покажат пропуските и да променят учебните програми. Горчивата истина обаче е, че резултатите се анализират, но промените по същество липсват.

Програмите остават тежки и тромави, а функционалната грамотност на българските ученици в международните изследвания продължава да боксува. Това поставя въпроса дали НВО в 4. клас не е просто скъпоструваща чиновническа инерция.

Има ли по-добра алтернатива?

Европейският опит показва, че оценяването в началното училище може да бъде много по-хуманно. Вместо национални кампании със стресиращ характер, много държави залагат на вътрешни текущи проверки, които не носят етикета „матура“. Когато оценяването е тихо, спокойно и индивидуализирано, децата учат заради самото знание, а не заради страха от провал.

Докато системата не разбере, че децата на 10 години имат нужда от насърчаване, а не от стрес-тестове, „малката матура“ ще остане поредният пример за криворазбрана училищна реформа.

