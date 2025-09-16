Конкурс „Професията на моята пчела“ насърчава учениците да пазят природата

С началото на новата учебна година стартира конкурсът за детска рисунка „Професията на моята пчела“, организиран от „Истински мед“ с подкрепата на издателство „Клет България“. Инициативата приканва най-малките да се потопят в магичния свят на пчелите – истинските пазители на природата – и да покажат чрез изкуство колко важни са те за живота на планетата.

„Професията на моята пчела“

Конкурсът е отворен до 5 октомври 2025 г. и очаква участници до 14-годишна възраст, разделени в две категории – деца до 7 години и ученици от 8 до 14 години. Всички одобрени рисунки ще бъдат показани в онлайн галерията „Детски рисунки“ на сайта на „Истински мед“, а победителите ще бъдат избрани чрез отворено гласуване.

Отличените творби ще се превърнат в картички с кауза, а техните автори ще получат специални награди от издателството – образователни помагала и комплекта „Сладки игри с Клет и Истински мед“, включващ интерактивни игри, любопитни факти и творчески предизвикателства.

Вдъхновение за устойчиво бъдеще

„Бъдещето е в ръцете на нашите деца. Те са тези, които имат силата да променят света чрез отношението си към природата и нейните пазители. Радваме се да подкрепяме подобни инициативи, които превръщат рисуването в урок за грижа за природата и дават възможност на децата да изразят своята креативност и въображение. Вярваме, че всяка картина ще бъде малка стъпка към едно по-добро и устойчиво утре“, споделя Владимир Колев, управител на „Клет България“.

Дългосрочно партньорство за опазване на пчелите

От 2022 година издателството си сътрудничи с „Истински мед“ в мисията да се съхрани природата и да се повиши осведомеността за ролята на пчелите. В рамките на това партньорство „Клет България“ създава специална категория, посветена на пчелите, в седмото издание на конкурса на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера, и участва в кампания за засаждане на медоносни цветя.

Компанията подкрепя и инициативата „Покани пчелите в детската градина“, която дава възможност на малчуганите да се срещнат отблизо с пчелния свят, и традиционно осиновява три кошера, спасявайки около 180 000 пчели всяка година.

