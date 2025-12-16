Летят цените на земеделски имоти в най-бедния район

Северозападна България измести Добруджа като регион с най-високи цени на земеделските земи и ренти.

Докато доскоро собствениците на 100 дка ниви в Североизточна България можеха да получат от ренти годишно доход, равен на допълнителна заплата на месец, сега ръстът на доходите се наблюдава в Северозападната част на страната.

В най-бедните райони на Европа – Видинско, Монтанско, Врачанско и Плевенско – рентите скочиха двойно и тройно. Там арендатори вече плащат между 80 и 120 лв. на декар.

Някои ниви в Плевенско достигат стойности до 130 лв. за декар, според Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), съобщи БЛИЦ

