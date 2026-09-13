Търговските площи удариха 1,58 млн. квадрата, идва сделка за 122 млн. евро
Модата отново е №1 при новите магазини, наемите в моловете пълзят нагоре, а южноафрикански инвеститор удвоява портфейла си у нас
Следете всички новини, анализи и коментари за Сделки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Модата отново е №1 при новите магазини, наемите в моловете пълзят нагоре, а южноафрикански инвеститор удвоява портфейла си у нас
Ето какво сочат данните
Сделките в София рязко намаляват, а продавачите започват да отстъпват под натиска на пазара
Само в един от големите градове и нас квадратния метър може да слезе под 1000 евро и да не надхвърли 2000
Общо в страната в периода януари-март са сключени 38 154 сделки
Ключовият въпрос вече не е дали бумът е приключил
Броят на сключените сделки по покупко-продажба на имоти достигат съответно 17 и 18-годишни максимуми
Търсенето на жилища е изключително голямо, което води до покачване на цените
Формулата за скъпите имоти
The Weeknd сключи милиардна сделка за каталога си
Рентите скочиха двойно
Какво е бъдещето на компанията
Брокери очертаха тенденциите до края на готината
Руският енергиен гигант е подал молба за удължаване на крайния срок
И двете са свързани с вратари
Очаква ли се спад в цените на жилищата?
Пазарът на имоти полудя, 115 сделки на ден
Междувременно геополитическото напрежение остана във фокуса на вниманието
НАП затяга контрола
Спopaзyмeния зa пpoдaжбaтa тpябвa дa бъдaт пpeдвapитeлнo oдoбpeни oт дъpжaвaтa