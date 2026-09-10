Търговските площи удариха 1,58 млн. квадрата, идва сделка за 122 млн. евро

Ритейл парковете са на път да изпреварят моловете по обща търговска площ в България още до края на третото тримесечие. Пазарът расте с висока скорост - през първото полугодие на 2026 г. завършените нови площи са с 47% повече спрямо същия период на миналата година. Общият обем на модерните търговски площи вече достига 1,58 млн. кв.м, а двата основни формата почти са се изравнили. Данните са от анализ на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

Към средата на годината 74 ритейл парка държат 49% от всички модерни търговски площи в страната, а 26 мола - 51%. Ако започнат да отварят планираните нови обекти със сегашното темпо, парковете ще минат пред моловете още до края на септември.

Търсенето остава силно въпреки ускоряването на инфлацията през второто тримесечие под влияние на военния конфликт в Близкия изток и кризата около Ормузкия проток. Особено показателен е делът на празните площи в ритейл парковете - едва 1,9%, което означава, че почти всичко построено бързо намира наемател.

Икономиката помага на търговията

Силният пазар на магазини върви заедно с продължаващия икономически растеж. България е била на четвърто място в Европейския съюз по ръст на БВП през първото тримесечие - 3,1% на годишна база. И през второто тримесечие икономическата активност остава висока.

Услугите продължават да бъдат основният двигател на растежа, а строителството запазва стабилно темпо. Насрещният вятър идва от инфлацията, която се ускорява значително заради кризата в Ормузкия проток и отражението й върху енергията и цените.

Новото строителство забавя крачка, но парковете продължават да растат

След много силното начало на годината строителството на нови търговски площи се е успокоило през второто тримесечие. Между април и юни са завършени 16 700 кв.м, като абсолютно всички са в ритейл паркове.

Част от тях са довършителни етапи на вече частично отворени обекти - Pirgos Park в Бургас, Retail Park Костинброд, Retail Park Раднево и разширението на Holiday Park Шумен. Напълно нови за периода са Retail Park Mixx Centre в Казанлък и Fantastico №48 в столичния квартал „Орландовци“.

Строителната машина обаче далеч не спира. Към края на второто тримесечие се изграждат 11 ритейл парка в осем града с общо 131 000 кв.м площ. Още 166 000 кв.м се намират в различни етапи на планиране.

Именно този огромен запас от нови проекти практически предрешава сблъсъка с моловете. При завършването само на част от строящите се обекти ритейл парковете ще ги изпреварят по обща площ.

„Търсенето на търговски площи остава стабилно въпреки нарастващия инфлационен натиск. Ритейл парковете продължават да бъдат водещ формат, а ограниченият обем свободни площи, особено в този сегмент, показва, че търсенето изпреварва предлагането. Очакваме тази динамика да се запази и през втората половина на годината“, коментира Станимира Пашова, изпълнителен директор на Cushman & Wakefield | Forton.

Модата пак е царят на магазините

Търговците също не стоят със скръстени ръце. Само през второто тримесечие са отворени 82 нови магазина с обща площ 34 200 кв.м. За сравнение - година по-рано новите обекти са били 74 с общо 33 600 кв.м.

Модата отново излиза на първо място. Тя заема 23% от всички новооткрити площи през тримесечието. След нея се нареждат хранителните вериги със 17%, а електрониката и електроуредите държат 10%.

По 8% се падат на „здраве и красота“ и на „обувки, чанти и аксесоари“. Смесените магазини добавят още 7%, а всички останали категории общо формират 27% от новата площ.

Модата води и по чист брой нови обекти - 19 магазина. Следват „здраве и красота“ с 10 и заведенията за хранене с 9.

Кината също се връщат силно

Моловете и ритейл парковете постепенно стават все по-силни и като места за забавление, а не само за пазаруване. Развлекателните оператори продължават да разширяват присъствието си.

През второто тримесечие Кино Арена е открило нова зала в DS Park Добрич. Това идва след две нови локации, отворени през предходните три години в търговски обекти в София и Кърджали.

Веригата има още планове за столицата. През следващите месеци се очаква ново кино в Serdika Centre.

Почти няма празни магазини в ритейл парковете

Един от най-силните сигнали за пазара е свиващият се дял на незаетите площи. В ритейл парковете те вече са само 1,9% от общия обем - с още 0,2 процентни пункта по-малко спрямо първото тримесечие.

При столичните молове картината е малко по-различна. Свободните площи се увеличават до 3,6%, което означава около 14 000 кв.м незаети магазини.

В Пловдив няма промяна - 2,7%, или около 3000 кв.м свободни площи. Най-трудно се намира свободен магазин по централните търговски улици в София, където незаетите площи са едва между 1 и 2%, или под 600 кв.м.

Наемите в моловете тръгнаха нагоре

Силното търсене вече личи и в цените. Наемите на първокласните площи в моловете продължават бавно да се повишават.

В София водещият наем достига 48,50 евро на кв.м - с 0,50 евро повече спрямо предходното тримесечие. Сходно увеличение има в Пловдив и Бургас, а във Варна ръстът е с 1 евро на кв.м.

При ритейл парковете наемите засега не мърдат. За добри локации и помещения между 300 и 600 кв.м ориентирът остава 13 евро на кв.м.

Три сделки за около 30 млн. евро

Активен е и инвестиционният пазар. През второто тримесечие са приключени три сделки с търговски имоти за общо около 30 млн. евро.

Сред тях са сделки за Varna Mall и за имот на централната търговска улица в София. И при трите купувачите са български дружества с местни собственици.

Това обаче може да се окаже само загрявката пред най-голямата сделка в сегмента за годината.

Южноафрикански фонд влиза със 122 млн. евро

Южноафриканският инвестиционен фонд Hyprop Investments обяви споразумение за придобиването на Galleria Burgas от MAS Plc за 122 млн. евро.

Ако сделката бъде приключена, Hyprop практически ще удвои портфейла си от търговски имоти в България. Именно тази операция е най-значимата инвестиционна новина за пазара през второто тримесечие.

Доходността по първокласните инвестиции остава стабилна - 7,5% при моловете и 7,25% при ритейл парковете.

Картината в средата на 2026 г. вече е доста ясна. Моловете все още държат минимална преднина по площ, но ритейл парковете растат далеч по-бързо. При 131 000 кв.м в строеж и още 166 000 кв.м на чертожната дъска старата йерархия на пазара е на път да се обърне.

А зад това стоят и съвсем земни причини - парковете се строят по-бързо, достигат до по-малки градове, привличат големи вериги и в момента почти нямат празни магазини. Ако темпото се запази, още през тази есен България може за първи път да има повече търговска площ в ритейл паркове, отколкото във всички молове взети заедно.