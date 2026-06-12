Край на бързите сделки! Жилищният пазар влиза в нова фаза
По-голямо предлагане, по-строги изисквания и връщане към реалната стойност
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По-голямо предлагане, по-строги изисквания и връщане към реалната стойност
Административните спънки и недостигът на жилища тласкат пазара към риск
Офиси, складове и търговски площи влизат в нов цикъл на растеж
Описаната конюнктура едва ли ще се промени скоро, тъй като факторите, които я подкрепят, се очаква да останат устойчиви
Сърби, македонци и украйнци най-много купуват
Имотите в София поскъпнаха с 1400 евро, но са 6 пъти по-евтини отколкото във Виена Лихвите по ипотечните кредити в България са най-високите в ЕС. У н...