Еврозоната връща големите инвеститори в имоти у нас

След сравнително стабилна и динамична 2025 година, имотният пазар в България навлиза в 2026 г. с положителни очаквания във всички ключови сегменти. Данните на Cushman&Wakefield | Forton показват, че пазарът запазва инерция, а на хоризонта се очертават повече нови площи, засилен интерес от наематели и подновен апетит на инвеститорите, включително и от чужбина.

Офисите в София остават в полза на наемателите

Пазарът на офис площи под наем в столицата приключва 2025 г. с положителна динамика. Всяко тримесечие е отчетено подобрение на основни индикатори като сключени договори и нива на свободни площи спрямо предходната година. Пазарните условия остават благоприятни за наемателите, като извън централната административна зона на София наемните нива се запазват стабилни.

Перспективите за 2026 г. са още по-добри. Очаква се въвеждането в експлоатация на около 100 000 кв. м нови офис площи, което ще разшири избора за компаниите и вероятно ще окаже сдържащ ефект върху наемите. Фокусът на наемателите ще бъде върху екологично устойчиви сгради, с добро разположение, разнообразни удобства и възможности за хибриден модел на работа, който подпомага задържането на служители.

Складове и производство - временно забавяне, но с поглед напред

За разлика от офисите, пазарът на производствени и складови площи в София отчете известно забавяне през втората половина на 2025 г. Наблюдава се спад на годишна база както при сключените договори, така и при завършените обекти. В същото време проектите в строеж остават почти без промяна спрямо края на 2024 г., което се оценява като стабилизиращ фактор.

Ограниченото предлагане на свободни площи поддържа наемните нива и прави пазарната среда по-благоприятна за наемодателите. През 2026 г. се очаква подобрение, подкрепено от стабилизиране на промишлеността и възстановяване на търсенето. Потенциално над 200 000 кв. м нови площи могат да бъдат въведени в експлоатация, като почти половината от тях ще са предназначени за отдаване под наем, което ще доведе до по-балансиран пазар и по-умерен ръст на наемите.

Молове и ритейл паркове продължават възхода

Пазарът на търговски площи в молове и ритейл паркове отчита изключително силна 2025 г. Новооткритите магазини и завършените търговски площи са повече спрямо предходната година, а обемът на проектите в строеж остава почти непроменен. Към края на годината пазарните условия са добри както за наемателите, така и за наемодателите.

Активното строителство отвори нови възможности за търговците, но бързото усвояване на новите площи ограничи свободните обеми и тласна наемите нагоре. Очакванията за 2026 г. са положителната траектория да се запази, като потреблението на домакинствата продължи да расте. Поне 150 000 кв. м нови търговски площи могат да бъдат въведени в експлоатация, изцяло в ритейл паркове, които вече се изравняват по площ с моловете и ще сдържат ръста на наемите.

Инвеститорите се връщат, еврозоната усилва интереса

Инвестиционният пазар поддържа добро темпо и през 2025 г., като обемът на вложените средства вероятно ще достигне или дори ще надмине нивата от 2024 г. Местните инвеститори доминират, с отчетлив интерес към офис и търговски обекти. Само през годината поне седем офис сгради смениха собствениците си, а няколко значими търговски имота също бяха придобити.

През 2026 г. възходящата тенденция се очаква да продължи. Има ясни индикации, че присъединяването на България към еврозоната засилва вниманието на международните инвеститори към различни категории инвестиционни имоти. Очакваният приток на чуждестранен капитал може значително да увеличи обема на инвестиционния пазар.

Имотите стъпват върху стабилна икономическа основа

Положителната траектория на българската икономика, движена от вътрешно потребление и инвестиции, създава стабилна основа за имотния пазар. След една относително добра 2025 г., секторът влиза в 2026 г. с умерен оптимизъм, повече възможности и очаквания за запазване на активността във всички ключови сегменти.

