Две села стават новото имотно чудо на София, преобръщат пазара

Новата посока на софийския пазар - на изток към Богров

Докато южните квартали на София отдавна са достигнали ценови таван, а западните зони се задъхват от презастрояване, две села на изток тихо, но категорично се превръщат в новото имотно чудо на столицата. Горни Богров и Долни Богров – някога периферни и подценявани – днес са сред най-динамичните точки на пазара. Инвеститори, семейства и бизнеси се насочват към тях заради големите парцели, добрата инфраструктура и близостта до ключови пътни артерии.

Горни Богров: простор, зеленина и достъпни цени

Горни Богров е селото, което расте най-бързо, но без да губи усещането за простор. Пазарът тук е доминиран от големи парцели и нови къщи, които привличат семейства, търсещи тишина и въздух, но без да се отказват от удобствата на града. Средната цена на имотите достига 355 352 евро, а средната цена на квадратен метър е около 166 евро – стойности, които остават значително по-ниски от тези в южните райони на София.

Предлагат се имоти от различен клас: от парцели за 50–60 хиляди евро до големи урегулирани терени за над 400 хиляди евро. Новото строителство е умерено, но качествено – къщи с модерна архитектура, просторни дворове и гледки към Стара планина. Инфраструктурата е подобрена: бърз достъп до Ботевградско шосе, редовен градски транспорт и близост до индустриалната зона „Кремиковци“, която осигурява работни места и стабилен поток от нови жители.

Купувачите в Горни Богров са предимно млади семейства, хора, които работят хибридно или дистанционно, както и малки инвеститори, които търсят земя за бъдещо строителство. Атмосферата е по-жилищна, по-спокойна и ориентирана към живот сред природа.

Чудото на Горни Богров: църквата с живия камък, който расте

Горни Богров пази едно от най-необичайните и малко познати чудеса около София — манастира "Св. Георги Победоносец", в чиито основи е вграден т.нар. жив камък. Местните разказват, че камъкът „диша“ и „расте“ — всяка година едва забележимо увеличава обема си, сякаш е жив организъм, а не минерал. Старите богровчани вярват, че той е донесен от древно светилище в полите на Стара планина и че притежава сила да пази селото от беди. Легендата твърди, че когато камъкът „порасне“, това е знак за промяна — за ново начало, за възход. Днес, когато Горни Богров се превръща в едно от най-бързо развиващите се места около София, хората отново поглеждат към чудото в храма и казват, че камъкът е започнал да расте по-бързо. Сякаш самото село се събужда за нов живот.

Долни Богров: индустриален ръст, високи цени и големи сделки

Долни Богров е различна история – по-урбанизирана, по-динамична и значително по-скъпа. Средната цена на имотите достига 645 496 лв., а квадратният метър се търгува около 270 лв.. Тук пазарът е движен от бизнеса: логистични компании, производствени фирми и инвеститори, които търсят големи УПИ с лице към Ботевградско шосе или към новите индустриални коридори.

Предлагат се терени от 6 до 10 декара, често с цена над 300–450 хиляди евро, както и луксозни нови къщи, които достигат 650 000 евро. Инфраструктурата е силно развита: близост до Околовръстното, бърза връзка с летището, индустриални зони, складови бази и транспортни връзки, които превръщат селото в стратегическа точка за бизнес.

Купувачите тук са различни – логистични оператори, строителни предприемачи, компании, които търсят терени за разширяване, както и хора с по-висок бюджет, които искат къща близо до София, но в зона с добра инфраструктура и сигурна перспектива за растеж.

Две села, два свята – една обща тенденция

Горни и Долни Богров се развиват паралелно, но в различни посоки. Първото е жилищно, зелено и достъпно – място за живот. Второто е индустриално, динамично и скъпо – място за бизнес. И двете обаче споделят едно: превръщат се в новите златни точки на софийския имотен пазар.

Докато столицата се разширява на изток, Богров става естественото продължение на града. Инвеститорите вече го знаят. Купувачите го усещат. А пазарът – той просто следва логиката на развитието.

