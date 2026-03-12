Еврото отслабва спрямо долара в началото на търговията

Курсът на еврото спрямо долара се понижава в сутрешната търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. Единната европейска валута продължава да губи позиции след понижението, отчетено и в края на предходната търговска сесия.

Според пазарни наблюдатели движението на валутния курс е повлияно от предпазливите настроения на инвеститорите и от несигурността на международните финансови пазари. Колебанията на основните валути се следят внимателно и от централните банки, тъй като влияят върху инфлацията и международната търговия.

Еврото се котира за 1,1546 долара, което е с 0,16 на сто по-ниско от нивото на затваряне на вчерашната търговия. Така европейската валута продължава тенденцията на леко отслабване спрямо американската.

Вчера Европейската централна банка обяви референтен курс от 1,1581 долара за едно евро. Валутните пазари остават чувствителни към икономическите данни от еврозоната и САЩ, както и към очакванията за бъдещата парична политика на водещите централни банки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com