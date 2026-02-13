Еврото под натиск спрямо долара

Курсът на еврото спрямо долара отслабна в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1849 долара към 09:48 часа българско време, или с 0,2 процента под равнището при затварянето на търговията вчера. Понижението идва на фона на предпазливи настроения на валутните пазари и очаквания за нови икономически данни от САЩ и еврозоната.

Спрямо японската йена еврото поскъпва с 0,3 процента до 181,95 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,06 процента до 0,9136 франка за едно евро. Това показва разнопосочни движения на валутните пазари, като инвеститорите пренасочват позиции в зависимост от глобалните рискове и лихвените очаквания.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1874 долара за едно евро. Пазарните участници следят внимателно сигналите от ЕЦБ относно бъдещата лихвена политика, тъй като всяка промяна в очакванията може да доведе до по-осезаеми движения на валутните курсове през следващите дни.

