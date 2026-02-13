Цената на златото отново тръгна нагоре след силни разпродажби

Цената на златото рязко възстанови позиции тази сутрин, след като снощи се срина с над 3 процента на фона на масови разпродажби. Инвеститорите насочват вниманието си към предстоящото публикуване на данни за потребителската инфлация в САЩ през януари, които могат да повлияят пряко върху следващите решения на Управлението за федерален резерв, предаде Ройтерс. Пазарите остават напрегнати, а колебанията - значителни.

Спот цената на златото се повиши с 1,3 процента до 4982,59 долара за тройунция към 05:11 часа българско време, оттласквайки се от достигнатото едноседмично дъно. От началото на седмицата металът поскъпва с 0,4 процента. Фючърсите за априлска доставка в Ню Йорк също отбелязаха ръст от 1,1 процента до 5001,80 долара за тройунция, като психологическата граница от 5000 долара отново бе премината.

„Пазарът на ценни метали в крайна сметка ще продължи да се движи нагоре във времето, но със сигурност при повишена колебливост“, коментира старшият пазарен анализатор в Capital.com Кайл Рода. По думите му спадът от предишната сесия е бил синхронен с понижението при акциите, като основна причина са новите опасения около сектора на изкуствения интелект и възможни сътресения на финансовите пазари.

Междувременно последните данни показват спад на безработицата в САЩ в началото на 2026 г. и стабилно наемане на нови служители. Това подсилва очакванията, че Федералният резерв може да задържи лихвите на настоящите нива за по-дълъг период, което традиционно влияе върху цената на златото.

Движенията при останалите благородни метали също са значителни. Среброто поскъпна с 2,5 процента до 77,02 долара за тройунция, след като предишния ден се срина с 11 процента. Въпреки сутрешния ръст металът е напът да приключи седмицата със спад от над 1 процент. По-рано тази седмица Silver Institute прогнозира по-слабо индустриално търсене през годината, което засили натиска върху цената му.

Платината добави 1,7 процента до 2034,41 долара за тройунция, а паладият поскъпна с 2,2 процента до 1653,0 долара. Въпреки днешния отскок и двата метала се очаква да отчетат седмични понижения, което подчертава нервността на пазарите.

