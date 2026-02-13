Бизнес

Цената на златото отново тръгна нагоре след силни разпродажби

Волатилността остава висока преди ключовите икономически данни от САЩ

Цената на златото отново тръгна нагоре след силни разпродажби
13 фев 26 | 9:12
Иван Ангелов

Цената на златото рязко възстанови позиции тази сутрин, след като снощи се срина с над 3 процента на фона на масови разпродажби. Инвеститорите насочват вниманието си към предстоящото публикуване на данни за потребителската инфлация в САЩ през януари, които могат да повлияят пряко върху следващите решения на Управлението за федерален резерв, предаде Ройтерс. Пазарите остават напрегнати, а колебанията - значителни.

Спот цената на златото се повиши с 1,3 процента до 4982,59 долара за тройунция към 05:11 часа българско време, оттласквайки се от достигнатото едноседмично дъно. От началото на седмицата металът поскъпва с 0,4 процента. Фючърсите за априлска доставка в Ню Йорк също отбелязаха ръст от 1,1 процента до 5001,80 долара за тройунция, като психологическата граница от 5000 долара отново бе премината.

„Пазарът на ценни метали в крайна сметка ще продължи да се движи нагоре във времето, но със сигурност при повишена колебливост“, коментира старшият пазарен анализатор в Capital.com Кайл Рода. По думите му спадът от предишната сесия е бил синхронен с понижението при акциите, като основна причина са новите опасения около сектора на изкуствения интелект и възможни сътресения на финансовите пазари.

Междувременно последните данни показват спад на безработицата в САЩ в началото на 2026 г. и стабилно наемане на нови служители. Това подсилва очакванията, че Федералният резерв може да задържи лихвите на настоящите нива за по-дълъг период, което традиционно влияе върху цената на златото.

Движенията при останалите благородни метали също са значителни. Среброто поскъпна с 2,5 процента до 77,02 долара за тройунция, след като предишния ден се срина с 11 процента. Въпреки сутрешния ръст металът е напът да приключи седмицата със спад от над 1 процент. По-рано тази седмица Silver Institute прогнозира по-слабо индустриално търсене през годината, което засили натиска върху цената му.

Платината добави 1,7 процента до 2034,41 долара за тройунция, а паладият поскъпна с 2,2 процента до 1653,0 долара. Въпреки днешния отскок и двата метала се очаква да отчетат седмични понижения, което подчертава нервността на пазарите.

Автор Иван Ангелов

