Посочиха най-добрите джипове

Експертите на iSeeCars определиха най-добрите съвременни SUV-ове, които няма да разочароват със своята надеждност. Списъкът включва много практични автомобили, демонстриращи тяхната гъвкавост. Освен това, моделите са лидери в сегмента си по отношение на достъпност.
Най-надеждните SUV-ове през 2026 г.:
Тойота 4Рънър;
Джип Вранглер;
Тойота Хайлендър;
Toyota Highlander хибрид;
Хонда Пайлот;
Нисан Патфайндер;
Хюндай Санта Фе;
Нисан Мурано;
Киа Соренто;
Джип Гранд Чероки.
