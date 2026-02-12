Посочиха най-добрите джипове

Експертите на iSeeCars определиха най-добрите съвременни SUV-ове, които няма да разочароват със своята надеждност. Списъкът включва много практични автомобили, демонстриращи тяхната гъвкавост. Освен това, моделите са лидери в сегмента си по отношение на достъпност.

Най-надеждните SUV-ове през 2026 г.:

Тойота 4Рънър; Джип Вранглер; Тойота Хайлендър; Toyota Highlander хибрид; Хонда Пайлот; Нисан Патфайндер; Хюндай Санта Фе; Нисан Мурано; Киа Соренто; Джип Гранд Чероки.

