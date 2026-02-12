Бизнес

Посочиха най-добрите джипове

Моделите са лидери в сегмента си по отношение на достъпност

Посочиха най-добрите джипове
Снимка: Freepik
12 фев 26 | 21:51
90
Агенция Стандарт

Експертите на iSeeCars определиха най-добрите съвременни SUV-ове, които няма да разочароват със своята надеждност. Списъкът включва много практични автомобили, демонстриращи тяхната гъвкавост. Освен това, моделите са лидери в сегмента си по отношение на достъпност.

Най-надеждните SUV-ове през 2026 г.:

  1. Тойота 4Рънър;

  2. Джип Вранглер;

  3. Тойота Хайлендър;

  4. Toyota Highlander хибрид;

  5. Хонда Пайлот;

  6. Нисан Патфайндер;

  7. Хюндай Санта Фе;

  8. Нисан Мурано;

  9. Киа Соренто;

  10. Джип Гранд Чероки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Бизнес
Коментирай