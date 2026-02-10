Огромни промени на автомобилния пазар! Какво става с колите на бензин и дизел

Според Асоциацията на европейските производители на автомобили (ACEA), пазарът на нови леки автомобили в Европейския съюз се очаква да нарасне с 1,8% през 2025 г. в сравнение с предходната година.

През годината на пазарите в ЕС са продадени над 10,8 милиона нови автомобила. Негативни тенденции са регистрирани само в сегмента на автомобилите с конвенционални двигатели.

Хибридните автомобили държат най-големия дял от пазара на нови леки автомобили в Европейския съюз, представлявайки 34,5% от продажбите. Автомобилите с бензинов двигател са втори (26,6%). Електрическите автомобили допълват челната тройка с дял от 17,4%.

Регистрации на нови автомобили в ЕС през 2025 г. по вид гориво:

Бензинови превозни средства – 2 880 298 (-19%).

Електрически превозни средства (BEV) – 1 880 370 (+30%).

Плъгин хибриди – 1 015 887 (+33%).

Дизел – 960 024 (-24%).

Други – 352 927 (+8%).

През декември на пазара на Европейския съюз настъпиха значителни структурни промени. Експерти установиха, че миналия месец продажбите на изцяло електрически превозни средства за първи път надхвърлиха тези на превозните средства, задвижвани с бензин.

Експертите традиционно отдават популярността на електрическите автомобили на значителни икономии на поддръжка и гориво, екологичност, увеличения асортимент от нови модели и активното развитие на инфраструктурата за зареждане.

