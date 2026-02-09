Случи се нещо невиждано от години на родния автомобилен пазар

След като през 2025 отчете най-силната година в историята си, пазарът на нови автомобили в България се свива осезаемо през януари, с 19% по-малко регистрации на годишна база (или почти 850 автомобила по-малко). Справка на "Аутомедия" за регистрациите в МВР показва 3554 нови леки и лекотоварни автомобила (M1 и N1), което е съществен спад спрямо същия месец през 2024 и 2025, но 76% повече от регистрациите през януари 2023.

За пръв път от над десетилетие в челната десетка на най-продаваните модели няма представител нито на Dacia, нито на Renault. Този куриоз е всъщност лесно обясним: при Dacia се извършва обновяване на над половината гама (Sandero, Logan, Jogger и Spring), като новите модели ще стигнат до нашия пазар през следващите два месеца. В същото време се задават и нови варианти на задвижване за Duster и Bigster. Временната пауза в предлагането обяснява защо Dacia е и марката с най-голям спад на годишна база (-63%) от значимите играчи на пазара. Подобен фактор действа и при Renault, където в момента се сменя поколението при бестселъра Clio, но това до голяма степен се компенсира от растящия интерес към Trafic и бума при Symbioz (+586%).

Освен Dacia, над 50-процентов спад имат Seat, Ford и Land Rover. При Skoda и Toyota свиването в продажбите е съответно 32 и 31%.

С най-висок ръст спрямо началото на 2025 е Honda - 67%, но от доста ниска база (20 регистрирани коли сега срещу 12 преди година). С 62% са нараснали доставките на Volvo, с 57% - тези на Opel. Двуцифрен ръст имат още Fiat, китайската DFSK, BMW, Tesla, Citroen и Kia.

След най-силния си януари до момента, BMW за пръв път се изкачва до 7-о място при най-популярните марки в България, и е убедително номер 1 в премиум сегмента - и то преди да са започнали доставките на новото iX3, за което вносителят има трицифрени предварителни поръчки. Най-популярният модел в премиум сегмента обаче не е на баварците - тази чест е за... G-класата на Mercedes. От луксозния всъдеход със стартова цена над 130,000 евро са регистрирани 35 бройки през февруари, като 23 от тях са на версията AMG G 63, където цените започват от 199,000 евро. Второто място в премиум сегмента е за BMW X3, с 30 регистрации.

При моделите рекордьор по ръст е споменатото Renault Symbioz. Трицифрено увеличение има също при Volvo XC60 (+280%) и Kia Ceed (+150%). С над 50 на сто са нараснали регистрациите при VW Tiguan, BMW X3 и Hyundai Tucson.

На другия полюс, с най-големи спадове, са три модела на Dacia - Jogger (-67%), Sandero и Duster (по -75%). Рязко намаляват и регистрациите на Ford Kuga (-66%), Renault Kangoo (-54%), Toyota C-HR (-52%) и VW Golf (-50%).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com