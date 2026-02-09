Значителен инвеститорски интерес отчита програмата „ЕвроХоризонт 6“ на ДЗИ

Бизнес

Крайният срок за записване на клиенти се променя на 12.02.2026 г.

09 фев 26 | 17:04
Иван Ватахов

Само за месец програмата „ЕвроХоризонт 6“ се превърна в един от най-предпочитаните застрахователно-инвестиционни продукта в портфолиото на ДЗИ - най-дългогодишния застраховател с непрекъсната дейност в България, който през 2026 г. отбелязва 80 години от своето създаване.

„ЕвроХоризонт 6“ е комбиниран продукт, който съчетава сигурността на застраховка „Живот“ с потенциала за доходност на инвестиционен фонд*. Програмата, която е създадена за хора, които търсят начин да инвестират средствата си с нисък риск, е привлякла вниманието на активните потребители между 46-65 години, които са  60% от лицата, инвестирали в нея.

Няма изненада, че преимуществено те са от големите населени места в страната, където финансовата култура и потребяването на застрахователни и банкови продукти с инвестиционен елемент расте по-бързо. Добрата новина е, че интересът към продукта  излиза от границите на София и се разпространява и към Пловдив, Варна, Бургас, Русе и др.

Жените, избрали „ЕвроХоризонт 6“, преобладават, като представляват 54% от клиентите. Това, което прави програмата атрактивна и предпочитана, е, че средствата се инвестират в дялове от Optimum Fund World Selection 100-1 - фонд с фиксирана начална и крайна дата, чиято доходност е обвързана с представянето на кошница от 30 глобални компании от ключови сектори като финанси, строителство, здравеопазване и енергетика.

Ключова възможност по програмата е гарантираното запазване на нетната инвестирана сума** в края на договора, както и възможна капиталова печалба до 50% от нея в зависимост от представянето на фонда. При необходимост от предсрочно прекратяване на вложителя се изплаща стойността на притежаваните инвестиционни дялове към датата на искането, след като бъде приспадната такса за откуп в размер на 5% от изтеглената сума. При предсрочно откупуване не се прилага защитата на първоначалния капитал.

Най-често инвестираните суми до момента са 2500, 5000 и 10 000 евро, като те представляват 32% от общия размер на закупените продукти. 12 февруари е срокът, до който предвидливите и стратегически мислещи за управлението на личните и семейни финанси граждани могат да се възползват от програмата „ЕвроХоризонт 6“.

Допълнителна информация за условията и възможностите на „ЕвроХоризонт 6“ може да бъде получена във всеки клон на ОББ или ДЗИ или на www.ubb.bg/www.dzi.bg. 

*Застрахователните продукти с инвестиционен елемент съдържат потенциален риск, свързан с инвестиционната част на продукта и препоръчителния период на държане на продукта до датата на падеж. Не се гарантират доходност или печалби.  Пълна информация за продукта и свързаните с него рискове се съдържа в преддоговорната информация, общите условия, Основния информационен документ и др., като информацията е достъпна на официалната страница на Дистрибутора - ОББ АД - www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, както и на страницата на Застрахователя - „ДЗИ -Животозастраховане“ ЕАД  - www.dzi.bg , в секция “Застраховки Живот с инвестиционен фонд“.

**Нетната инвестирана сума представлява еднократната застрахователна премия, намалена с премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука (Рискова премия) и встъпителната такса върху инвестиционната премия, покриваща административните разходи на Застрахователя.  Нетна инвестирана сума = Еднократна застрахователна премия - Рисковата премия - Встъпителната такса.

ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основанo през 1946 г. Компанията е един от лидерите на застрахователния пазар в България и предлага пълна гама продукти в направления общо застраховане и животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. От 2007 г. ДЗИ е част от KBC Group в България – най-голямата банково-застрахователна група в страната, в която още са: ОББ, най-голямата банка по активи в България, ОББ Пенсионно осигуряване,  едно от най-динамично растящите дружества за допълнително пенсионно осигуряване в страната, ОББ Интерлийз, търсен партньор за финансиране при закупуването на леки и лекотоварни автомобили, производствено оборудване, транспортни средства, строителна и селскостопанска техника, както за почти всички отрасли на бизнеса, така и в публичния сектор и ОББ Асет Мениджмънт – познат като иноватор на българския пазар, с мисия да даде повече на клиентите си, правейки инвестирането лесно и достъпно.

Автор Иван Ватахов

