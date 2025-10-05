Невиждана инвестиция у нас! Гигафабрика ни изстрелва на върха в Европа
Говори премиерът Желязков
„Шелли Груп“ разширява присъствието си в един от най-динамичните европейски пазари за IoT технологии
Договорът гарантира поддръжка за 15 години и нови работни места в България
Премиерът рекламира България като ключова инвестиционна дестинация в региона
"Тисенкруп" е получила неофициална оферта от "Джиндал Стийл Интернешънъл"
Финансирането подкрепя разширяването на устойчивото производство на метали и кръговата икономика в Е...
Световни бизнес лидери намериха вдъхновение в България
Новата логистична база ще обслужва нарастващите обеми на продажби и разширяващата се търговска мрежа
Искането обхваща изпълнението на 59 етапа и цели, от които 20 бяха свързани със законодателни промен...
Някои от тях са започнали свой бизнес, други са продължили този на родителите си
"М+С Хидравлик" АД държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори
Двете компании отдавна имат съвместни проекти, а новината идва като резултат от официална сертификац...
Всичко с марката „Профилинк“ вече ще бъде с наименование Kömmerling
Зад международния успех стои и стабилната подкрепа на Българската банка за развитие
Beчe ca нaзнaчeни 137 paбoтници, ĸaтo в ĸpaя нa пъpвaтa фaзa тe щe cтaнaт 500, a във втopaтa - 800
BTL Industries е водещ производител на високотехнологична медицинска апаратура
Фокусът ще бъде върху асемблиране на продукти за пазарите от авиационната и транспортната индустрия
Председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова и кметът на града Методи Байкушев водят първо...
Привлича инвеститори, които търсят твърди активи
Строят втори индустриален парк по подобие на София-Божурище