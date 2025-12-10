Глобален финтех играч навлиза в България с амбиция за регионално лидерство

Глобалната финтех индустрия продължава да засилва интереса си към Web3 решенията, като България се очертава като все по-търсена дестинация за нови стратегически центрове. София привлича компании с високотехнологичен профил благодарение на своята активна ИТ екосистема, предприемачески дух и квалифицирани специалисти. Ново международно разширение поставя града на картата на динамичните дигитални финансови услуги в Европа.

Нов офис в София и европейска стратегия

Международната финтех компания UEB3 Ventures, лицензирана и специализирана в управление на дигитални активи, открива своя четвърти международен офис – този път в София. След стратегическо присъствие в Дубай и Азия, България е избрана като естествена следваща стъпка в амбицията на компанията да се утвърди като водеща сила в Web3 търговията в Централна и Източна Европа.

Новото разширение бележи прехода на UEB3 Ventures от бързо развиващ се стартъп към утвърдена компания със стабилна инфраструктура и капацитет за обслужване на глобални клиенти и партньори. София е избрана заради активния си ИТ сектор, силната предприемаческа екосистема и изобилието от висококвалифицирани кадри.

2200 инвеститори и 24 милиона долара под управление

С новия офис в София и предстоящия във Франкфурт – ключов финансов хъб за Европейския съюз, UEB3 Ventures затвърждава своя ангажимент към европейските пазари и демонстрира готовност да предоставя консервативно, сигурно и прозрачно управление на дигитални активи в една динамична среда.

Само за 11 месеца компанията привлича над 2200 инвеститори и достига 24 милиона долара активи под управление (Assets Under Management), което потвърждава доверието към нейния модел и стратегически фокус върху устойчив растеж и институционални стандарти.

Институционална дисциплина и човешки подход

UEB3 Ventures е основана от Виктор Узунов, бивш вицепрезидент на инвестиционната банка Jefferies. С натрупан опит в една от най-структурираните и регулирани среди на финансовите пазари, Узунов решава да създаде компания, която да комбинира институционалните стандарти на Уолстрийт с гъвкавостта и иновациите на Web3.

„След години в една от най-дисциплинираните банки във финансовия свят, осъзнах, че искам да изградя нещо свое – модел, който съчетава професионалните стандарти на традиционните пазари с динамиката на дигиталните активи“, споделя Узунов.

Именно тази комбинация от структурирана дисциплина и технологична адаптивност, съчетана с човешки подход, отличава UEB3 Ventures на пазара.

Бизнес модел, ориентиран към устойчив растеж

„Волатилността на дигиталните активи не е проблем, липсата на дисциплина е. Докато много участници реагират импулсивно на пазарни движения, ние изграждаме структура, която не зависи от настроения, а от процеси“, допълва Узунов.

UEB3 Ventures избира да работи с експертиза, вместо да разчита на трейдинг ботове и алгоритмична търговия. Моделът ѝ е базиран на процеси, екип с опит и стриктно управление на риска. Така компанията се позиционира като предпочитан партньор за инвеститори, търсещи дългосрочна стабилност и прозрачност в управлението на дигитални активи.

