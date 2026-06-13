Глобален финтех играч навлиза в България с амбиция за регионално лидерство
София е избрана заради силната ИТ екосистема, предприемачески дух и достъп до висококвалифицирани кадри
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София е избрана заради силната ИТ екосистема, предприемачески дух и достъп до висококвалифицирани кадри
Литвa cъщo зae втopoтo мяcтo зa финaнcиpaнe нa pиcĸoв ĸaпитaл минaлaтa гoдинa
Paysera, Klear, iuvo, EasyPay & ePay.bg представиха данни за първото полугодие на 2023 г.
Финтех секторът традиционно е доминиран от мъжете
МФ ще се ангажира пряко с подкрепа на развитието на финансовите технологии в България