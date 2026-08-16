Пълна промяна с кадастъра. Цифрови двойници

Правителството поставя началото на най-мащабната реформа в кадастъра и устройственото планиране от десетилетия. Програмата за регионално развитие - част от управленската програма на кабинета "Радев", очертава амбициозна трансформация, която трябва да превърне кадастралната система в модерна, дигитална и напълно интегрирана среда за гражданите, бизнеса и институциите. Целта е ясна: бързи услуги, прозрачност, точност и реална подкрепа за инвестиционния процес - нещо, които и хората, и бизнеса очакват от десетилетия.

Укрепване на службите по кадастър: Равен достъп в цялата страна

Първата стъпка в реформата, предвидена от регионалния министър Иван Шишков, е укрепването на капацитета на службите по геодезия, картография и кадастър в областните центрове. Това означава повече специалисти, по-добра техническа обезпеченост и еднакво качество на услугите във всички региони.

Снимка: БНТ

Идеята е да се премахне дългогодишното неравенство между големите градове и периферните области, така че гражданите и бизнесът да получават еднакво бързо и надеждно обслужване, независимо от местоположението.

Единна информационна система - дигиталният гръбнак на устройството на територията

Правителството предвижда създаването на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.

Това ще бъде централизирана платформа, която предоставя електронни административни услуги и позволява комплексно обслужване - от първоначалната идея за строеж до издаването на разрешение.

Системата ще обедини процеси, които досега бяха разпокъсани между различни институции, и ще съкрати сроковете за одобрение на проекти.

Портал по устройство на територията - публична GIS система за планове и данни

Една от ключовите промени е създаването на Портал по устройство на територията - централна, публична уеббазирана GIS система.

В него ще бъдат публикувани всички влезли в сила общи и подробни устройствени планове и техните изменения. Порталът ще надгради съществуващата кадастрална информационна система КАИС и ще интегрира дигитализираните 133 действащи устройствени планове в обща пространствена база данни.

Това е фундаментална промяна: за първи път устройственото планиране става напълно прозрачно, достъпно и проследимо. Всеки гражданин, инвеститор или проектант ще може да види актуалните планове онлайн, без да разчита на хартиени архиви или разпокъсани местни регистри.

Въвеждане на BIM/СИМ - дигитални модели в строителството

До декември 2029 г. трябва да бъде въведена в експлоатация софтуерна инфраструктура за работа със строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

Това означава, че инвестиционните проекти ще се одобряват и съгласуват чрез цифрови модели, а не само чрез чертежи.

Строителният сектор ще премине към ниво 2 на дигитализация - стандарт, който вече е задължителен в редица европейски държави.

Кадастрална карта с 97% покритие. Основа за инвестиции и електронно управление

До април 2030 г. кадастралната карта трябва да покрива 97% от територията на страната.

Това е критично условие за инвестиционния процес, устройственото планиране и защитата на правото на собственост.

Пълнотата и точността на кадастралните регистри ще позволят по-бързи сделки, по-малко спорове и по-надеждно електронно управление.

Осъвременяване на геодезическите мрежи

До април 2030 г. трябва да бъдат осъвременени три ключови държавни геодезически мрежи: първокласната нивелачна мрежа, мрежата от мареографни станции (по стандартите на PSMSL) и държавната гравиметрична мрежа.

Тези системи са основата за точни измервания, картография, инфраструктурни проекти и мониторинг на природни процеси.

3D кадастър и цифрови двойници

Правителството предвижда разработването на национален модел за 3D кадастър и цифрови двойници. Това ще позволи триизмерно планиране на градската среда, по-точно управление на инфраструктурата и симулации на бъдещи проекти.

3D кадастърът е следващата стъпка към модерна, европейска система за управление на територията.

Очакваните ефекти: бърз процес, прозрачност и модерна инфраструктура

Реформата обещава ускоряване и опростяване на инвестиционния и строителния процес, намаляване на административната тежест и по-кратки срокове за услуги.

Кадастралната и устройствената информация ще бъде по-достъпна, по-качествена и по-актуална.

Прозрачността при планирането и проектирането ще се повиши, а координацията между институциите ще се подобри чрез единна информационна среда.

Строителният сектор ще получи условия за внедряване на съвременни цифрови технологии и BIM, а кадастралното обслужване в страната ще стане по-ефективно и равномерно.

Точността и пълнотата на геодезическите данни ще укрепят сигурността на собствеността и ще насърчат инвестициите.