Още 16 задържани за зверството в Пловдив. Разбиха неонацистка група

16 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, съобщи NOVA. Става дума за група, свързана със задържаните за убийството на Георги Кузев в Пловдив. Разбито е свърталището ѝ. Акцията се провежда в частен клуб, който се свързва с националистическото движение "Кръв и чест".

На мястото има нацистки символи и фашистки знаци. Към момента не се съобщава каква е конкретната съпричастност на всеки от задържаните.

Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

По информация на NOVA адвокат на задържаните е опитал да осуети влизането. Става дума за Стоян Мемцов.

Началникът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов отхвърли предварителната информация, че лицата, чието задържане тече след акцията за разбита неонацистка група в Пловдив, са в пряка връзка с убийството на Младежки хълм. По думите му сред хората няма и непълнолетни, съобщава БНТ.

Акцията е част от обявените действия на органите на реда срещу неонацистки групи и организации, проповядващи фашистки възгледи. Засилените проверки започнаха след бруталното убийство на Георги Кузев, който бе пребит до смърт на Младежкия хълм от непълнолетни.

След нападението в публичното пространство се появиха снимки на част от задържаните, на които те позират с нацистки символи. Именно възможните им връзки с други младежи, споделящи сходни възгледи, са сред основните направления на разследването.

Кузев бе убит от група младежи, които се гаврили с него около час. Всички петима обвинени за смъртта му са непълнолетни. Те го примамили на Младежкия хълм в града, уж за да се срещне с 15-годишно момиче. За целта била използвана т.нар. примамка - момиче на 17 години. Групата искала да лови педофили и да ги наказва с бой. На мястото на жестокото убийство са били общо 10 младежи.