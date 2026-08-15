Завесите за банята отиват в миналото, има по-удобен заместител

Между масивната стъклена душ кабина и обикновената текстилна завеса се появява трети вариант, който все по-дръзко влиза в дизайна на банята. Става дума за т.нар. "меко стъкло" - прозрачна гъвкава преграда, която визуално наподобява стъкло, но всъщност е изработена от пластмаса. Тя е лека, не може да се счупи като стъклена плоскост и може да бъде окачена към таванна конструкция, без да се изгражда цяла душ кабина. Полското издание „НаТемaт“ определя решението като все още малко позната тенденция, която съчетава практичност и изчистена визия.

Материалът, който се предлага под наименованията "меко" или "гъвкаво стъкло", обикновено представлява дебело прозрачно фолио или лист от ПВЦ или термопластичен полиуретан. Подобни прозрачни прегради отдавна се използват в складове, производствени помещения и други места, където са необходими устойчивост и лесно отделяне на пространства. Пренасянето им в банята е сравнително нов дизайнерски подход.

Основното предимство се вижда в малката баня

За разлика от плътната завеса прозрачната преграда не прекъсва зрително помещението. Светлината преминава през нея, а плочките и останалите елементи остават видими, което може да помогне на малката баня да изглежда по-отворена.

Окачването към тавана позволява материалът да бъде използван и там, където стандартната стъклена кабина би изисквала повече място или по-сериозна намеса. Когато не се използва, гъвкавата преграда може да бъде прибрана, вместо постоянно да разделя помещението.

Не е стъкло, въпреки името

Името лесно може да заблуди - материалът няма общо с традиционното закалено стъкло на душ кабините. "Мекото стъкло" е търговско наименование на прозрачни пластмасови материали, избирани именно заради тяхната гъвкавост, ниско тегло и устойчивост на счупване.

Повърхността се почиства сравнително лесно, но след къпане трябва да остава разгъната, докато изсъхне напълно. Това е важно за ограничаване на задържането на влага - проблем, който важи и за обикновените душ завеси в постоянно влажната среда на банята.

Прозрачността се превръща в част от дизайна

Търсенето на по-леки алтернативи на традиционните душ кабини се вписва и в по-широка тенденция при съвременните бани - завесите и подвижните прегради отново се използват като дизайнерски елемент, включително при малки пространства.

При "мекото стъкло" идеята е проста - да остане усещането за прозрачна стъклена повърхност, но без тежката конструкция на класическата кабина. Така материалът предлага компромис за хората, които не искат нито плътна завеса, нито постоянна стъклена преграда.



