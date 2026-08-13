Магнитна буря идва към Земята: Ето кога се очаква пикът

Високоскоростен поток от слънчев вятър се насочва към Земята и се очаква да предизвика слаба магнитна буря през следващите дни. Причината е коронална дупка в северната част на Слънцето, съобщава УНИАН, позовавайки се на прогноза на Британската геоложка служба.

На 13 август геомагнитната обстановка се очаква да бъде предимно спокойна или слабо активна, без условия за магнитни бури.

Ситуацията може да се промени в вечерните часове на 14 август, когато се очаква потокът от високоскоростен слънчев вятър да достигне Земята. Това може да повиши геомагнитната активност до ниво G1, което се определя като слаба магнитна буря.

Повишената активност е възможно да продължи и на 15 август, като силата на смущенията ще зависи от скоростта и плътността на слънчевия вятър.

При буря от клас G1 са възможни слаби смущения в радиокомуникациите и работата на сателитните системи. В по-високите географски ширини са възможни и условия за наблюдение на полярно сияние.

Магнитните бури от тази степен обичайно не оказват силно въздействие върху хората. Някои по-чувствителни хора обаче съобщават за неразположение, включително главоболие, слабост или замайване.