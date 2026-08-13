Мура́тов пред BBC: Путин вече не може да обяви победа в Украйна

В опустелите редакционни офиси на „Новая газета“ в Москва вече почти няма живот. „Няма вече вестник“, казва пред BBC бившият главен редактор Дмитрий Муратов, който повече от 30 години е сред най-изявените лица на независимата журналистика в Русия.

През 2021 г. Муратов получи Нобеловата награда за мир за усилията си в защита на свободата на изразяване. Но отличието не успява да спаси изданието от натиска на Кремъл.

По думите му властите са отнели регистрацията на „Новая газета“, а печатниците на медията са били национализирани. Онлайн изданието продължава да съществува, но достъпът до сайта му в Русия е блокиран.

„Няма да има победа“

Според Муратов войната в Украйна вече е далеч от кратката „военна операция“, която Кремъл първоначално представяше като бърза и успешна.

„Никога няма да има победа“, заявява той.

По думите му независимо от начина, по който ще приключи конфликтът, той вече не може да бъде определен като победа.

„Не може да бъде победа, когато две славянски нации са разкъсали на парчета милион души. Или повече“, казва нобеловият лауреат.

Муратов допуска и опасността от по-нататъшна ескалация, включително използване на ядрено оръжие.

„Никой не знае какво се случва в главата на Путин“

Журналистът е категоричен, че твърденията на политически анализатори, които уверено обясняват какво мисли или от какво се страхува Владимир Путин, са спекулации.

„Никой не знае какво се случва в главата на Владимир Путин. И аз не знам“, казва Муратов.

Той обаче обръща внимание на честотата, с която в Русия се говори за ядрено оръжие. По думите му от началото на годината необходимостта от използването му е била споменавана повече от 500 пъти.

Особено тревожно за него е, че подобни тези вече се обсъждат не само от маргинални фигури, а и в руските държавни медии и на официални форуми.

Русия стана по-сигурна?

Когато Путин започва пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., той говори за необходимостта от „гарантиране на сигурността на Русия“.

Муратов задава прост въпрос:

„Кажете ми, увеличи ли се сигурността?“

Той посочва украинските атаки с дронове, проблемите с горивата, прекъсванията на мобилния интернет и политическите затворници като аргументи, че реалността е далеч от обещаната сигурност.

Според него междувременно репресиите срещу критиците на властта са се засилили драстично. Стотици публични фигури са обявени за „чуждестранни агенти“, „екстремисти“ или „терористи“, твърди Муратов.