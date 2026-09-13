Почина легендата на феминизма-жената, която промени Америка
Журналистката и активистка си отиде на 92 години, оставяйки след себе си десетилетия борба за правата на жените
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Журналистката и активистка си отиде на 92 години, оставяйки след себе си десетилетия борба за правата на жените
Вашингтон твърди, че целта е свобода на словото
Нобеловият лауреат за мир и бивш главен редактор на „Новая газета“ предупреждава за ескалация и растящ натиск върху свободата на словото в Русия
Мечтаела да е актриса, н едно нещо я спира
Над 180 журналистически материала от ученици от 17 населени места и 15 области на страната бяха оценени в тазгодишното издание на конкурса
И обяви своите фаворити за двойка на екрана
Честването ще бъде на 6 ноември
Бори се срещу смъртното наказание в държавата й
34 години във факултета спрягат глагола нищоправя
Как клонираха гласовете им и разпространиха фалшивата реклама
Проучва се възможността за използването на инструменти за изкуствен интелект за писане на нови статии
Джонсън ще публикува редакционни коментари всяка събота
Стачката засегна издания в повече от половин дузина щати
Общественият интерес на българите към телевизиите е намалял с 10%
Пусна пиперлив пост във Фейсбук
Защото наградата я получих за компетентността на моите предавания тогава
Тя анализира пред БНР дейността на парламентарната комисия
Министър Кралев присъства на церемонията посветена на "Люби и Мичмана"
Международният фестивал на журналистиката в италианския град Перуджа, Северна Италия, бе отменен
Тя се срещна с 20 гимназисти, които взеха участие в спонсорирания от посолството Bootcamp в АУБ