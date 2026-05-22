Осмият национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев“ обяви отличените участници за 2026 г.

Награждаването на отличените участници ще се състои на 29 май 2026 г. от 18.00 ч. в Къща музей Гео Милев в Стара Загора.

Обявени бяха отличените участници в Осмия национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев“ – Стара Загора 2026. През годините конкурсът утвърди своето място сред значимите ученически форуми в страната, които насърчават интереса към журналистиката, творческото писане и активната гражданска позиция на младите хора.

Жури, назначено със Заповед № 381-2/15.05.2026 г., в състав Виктория Караабова-Стоянова – председател, д-р Благовест Илиев и Радослава Рашева, разгледа и оцени общо 180 журналистически материала, изпратени в рамките на конкурса.

В тазгодишното издание се включиха 173 индивидуални участници, шест колектива с ученически вестници на хартиен носител и шест колектива с електронни издания. Учениците представиха свои разработки в различни журналистически жанрове – репортаж, новина, интервю, есе, очерк, коментар, рецензия и обзор.

Материали изпратиха ученици от 17 населени места и 15 области на страната, което още веднъж потвърждава националния обхват и устойчивия интерес към конкурса.

Отличия се присъждат в две възрастови групи от 5. до 7. клас и от 8. до 12. клас, като журито присъди грамоти и предметни награди в различните раздели и категории.

Сред носителите на специални отличия са клуб „Медии“ при ОУ „Кольо Ганчев“ - Стара Загора, отличен за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора, както и вестник „Капител“ на ПГСАГ „Лубор Байер“ – Стара Загора, получил специалната награда на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Специалната награда на Община Стара Загора бе присъдена на клуб „Творци“ при ПГО „Елисавета Багряна“ – Бяла Слатина, а отличието „Добрата новина“ получи Александра Сашева от СУ „Васил Левски“ – Севлиево.

В раздела за ученически вестници на хартиен носител първо място спечели вестник „Бъдеще“ на ПГИТМТ „Проф. Лъчезар Цоцорков“ - Панагюрище, а при електронните издания отличието бе присъдено на вестник „Ботевчета“ на ОУ „Христо Ботев“ – Добрич.

Конкурсът „Гео Милев“ продължава да дава възможност на ученици от цялата страна да развиват своите умения в сферата на журналистиката, публицистиката и ученическите медии, като насърчава свободното изразяване, критичното мислене и интереса към обществено значимите теми.

