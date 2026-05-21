Свят

САЩ отсякоха. Няма мир без Иран да направи това

Свързано е с таксите за Ормузкия проток

САЩ отсякоха. Няма мир без Иран да направи това
21 май 26 | 19:53
1273
Стандарт Новини

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че дипломатическо споразумение между Вашингтон и Иран би било невъзможно, ако Техеран въведе система за събиране на такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, съобщиха "Ройтерс" и "Франс прес".

Рубиo каза още, че се надява посещението на пакистанския военен началник в Иран да помогне за дипломатическите усилия за прекратяване на войната, като подчерта, че е постигнат известен напредък. "Вярвам, че пакистанците ще отидат в Техеран днес. Надяваме се, че това ще придвижи нещата напред", посочи той пред журналисти в Маями, преди да отпътува за Швеция за срещата на външните министри от НАТО, предаде БТА.

Държавният секретар съобщи също, че Куба е приела предложението на САЩ за хуманитарна помощ в размер на 100 милиона долара. "Казват, че са го приели. Ще видим дали това означава, че ще проработи", добави той, но подчерта, че вероятността за "постигане на мирно споразумение чрез преговори между САЩ и Куба в момента не е голяма".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини

Още по тема преговорите сащ-иран
Още от Свят
Коментирай