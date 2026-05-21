Ядрена война? Путин с решителни думи

Президентът на Русия обясни кога евентуално може да се наложи да се използва ядрено оръжие.

Използването на ядрени оръжия е крайна мярка. Това каза руският президент Владимир Путин по време на ядрените учения, проведени от Русия и Беларус в четвъртък, пише беларуското министерство на отбраната.

„Тези оръжия трябва да служат като гарант за суверенитета на Русия и Беларус“, допълни той, цитиран от Ройтерс.

Руската армия започна тридневни учения с ядрени оръжия, в които участват десетки хиляди военнослужещи в различни части на страната.

Според руското министерство на отбраната в маневрите участват над 65 000 военнослужещи и около 7800 единици техника и въоръжение, включително над 200 ракетни установки. В ученията се включват самолети, кораби, подводници и ядрени подводници.

Москва ще проведе и тестови пускове на балистични и крилати ракети.

„В рамките на учението ще бъдат отработени и въпроси, свързани със съвместната подготовка и използване на ядрени оръжия, разположени на територията на Република Беларус“, добавиха от министерството.

