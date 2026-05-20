Путин и Си с 40 споразумения. Голяма енергийна сделка

Отношенията между Китай и Русия са непоклатими, заяви китайският лидер Си Цзинпин на днешната си среща с руския президент Владимир Путин в Пекин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

"Ако китайско-руските отношения достигнаха такова високо ниво, стъпка по стъпка, това е защото непрестанно задълбочаваме взаимното политическо доверие и стратегическата координация с непоклатимо постоянство, което устоя на хиляда изпитания", каза Си на Путин при началото на разговора им в Дома на народните събрания в китайската столица.

Руският президент Владимир Путин определи първия кръг от преговорите си с китайския лидер Си Цзинпин като „съдържателни“ и „ползотворни“, след като двамата лидери се ангажираха да задълбочат стратегическото си сътрудничество.

В изявление след срещата Путин подчерта, че партньорството между Русия и Китай е „пример за подражание“, а крайната цел на общите проекти е благоденствието на народите на двете страни. Лидерите потвърдиха плановете си да развиват съвместната си дейност и да координират позициите си в ключови международни платформи.

Подписването на 40 споразумения и ключова енергийна сделка

Политическите послания бяха подплатени и с мащабни икономически ангажименти. По време на официалната церемония в Голямата зала на народния съвет в Пекин стана ясно, че двете суперсили подготвят общо около 40 двустранни документа.

От Кремъл уточниха, че 20 от тези споразумения ще бъдат подписани лично в присъствието на Путин и Си Цзинпин, докато останалите 20 ще бъдат обявени отделно.

Сред договореностите се откроява и стратегически пробив в енергийния сектор.

Кремъл потвърди, че енергийните проекти са били сред основните теми на разговор и че лидерите са постигнали важно споразумение. Макар официалното изявление да не разкрива конкретни детайли, сделката се очаква допълнително да циментира икономическата ос между Москва и Пекин.

Сравненията с Тръмп

Визитата на Путин идва непосредствено след посещението на американския президент Доналд Тръмп в китайската столица, което неизбежно постави под лупа детайлите и резултатите от двете срещи.

От Кремъл обаче побързаха да омаловажат паралелите в посрещането. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви пред държавната телевизия, че няма смисъл да се сравняват официалните церемонии за Путин и Тръмп, предава Reuters.

„Има смисъл да се сравнява съдържанието“, посочи Песков в разговор с кремълския кореспондент Павел Зарубин. „Това невинаги е лесно, тъй като голяма част от разговорите остават зад кулисите. Въпреки това истинската стойност се крие в същината на договореностите, а не в церемониалните аспекти.“

Въпреки думите на Песков, дипломатическият протокол и атмосферата на подобни срещи често се разглеждат като ясен сигнал за отношението на Си Цзинпин към неговите гости. Наблюдатели припомнят как по време на срещата си през май 2024 г. Си и Путин свалиха вратовръзките си за неформален разговор на чай на открито в правителствения комплекс „Джуннанхай“. За разлика от този спонтанен маниер, миналоседмичната разходка на Тръмп в Тайните градини и чаят със Си в същия комплекс, придружени от обиколка на Храма на небето, изглеждаха далеч по-строго режисирани.

„Пекин искрено се наслаждава на тези кадри“, коментира Греъм Смит, старши научен сътрудник в департамента по тихоокеански въпроси към Австралийския национален университет. „За тях е изключително важно, че са в центъра на световното внимание, и те ще използват това максимално пред вътрешната си аудитория.“

