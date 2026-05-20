Меркел се завръща. Европа й дава нова роля

Бившият германски канцлер Ангела Меркел може да се завърне на европейската сцена. Брюксел обсъжда името й като посредник в разговорите с Владимир Путин.

Европейският съюз обмисля като възможни посредници в преговорите с руския президент Владимир Путин да бъде или Ангела Меркел или Марио Драги, съобщи тази сутрин британското издание "Файненшъл таймс".

Изданието подчертава, че се увеличава подкрепата за идеята Европа да назначи свой собствен представител, тъй като водените от САЩ преговори за Украйна са в застой.

Ангела Меркел е бивш канцлер на Германия, дългогодишен лидер на европейската сцена и опитен дипломат. Тя бе първата жена канцлер на Германия, като заемаше поста в продължение на 16 години (2005 – 2021 г.). Ръководеше Християндемократическия съюз (ХДС).

Меркел е известна с това, че има най-богат опит в преговорите с руския президент сред съвременните западни лидери. Тя говори свободно руски език (учила го е в ГДР), а Путин говори немски, което им позволяваше да общуват директно. Тя беше архитект на Минските споразумения през 2014–2015 г. след анексирането на Крим. Въпреки че политиката ѝ към Русия (особено енергийната зависимост чрез „Северен поток 2“) по-късно понесе сериозни критики, тя остава фигура с огромен дипломатически авторитет.



Марио Драги е бивш премиер на Италия и бивш председател на Европейската централна банка (ЕЦБ), наричан „Супер Марио“. Като председател на ЕЦБ (2011 – 2019 г.) той буквално спаси еврозоната от колапс по време на дълговата криза с прочутата си реплика, че ще направи „каквото е необходимо“ (whatever it takes). По-късно, от 2021 до 2022 г., беше технократски министър-председател на Италия. Драги се ползва с изключително високо доверие на международната сцена, в САЩ и сред финансовите пазари. Той е прагматик, известен със способността си да намира изход от сложни кризисни ситуации и да обединява различни политически лагери.

Като премиер на Италия той зае твърда проукраинска и проатлантическа позиция, като беше сред първите, подкрепили идеята за предоставяне на статут на кандидат-членка на ЕС за Украйна.

