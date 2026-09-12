Меркел се завръща. Европа й дава нова роля
"Файненшъл таймс" каза кой ще е посредникът с Путин
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"Файненшъл таймс" каза кой ще е посредникът с Путин
Това е общото заключение на експертната дискусия върху доклада на Марио Драги "Бъдещето на европейската конкурентоспособност".
“Днес блокът е изправен пред реалност, за която никога не е бил подготвен”, каза той
Драги заяви в сряда, че спонтанните прояви на подкрепа за неговото правителство са "безпрецедентни и е невъзможно да бъдат пренебрегнати"
Очевидно не е достатъчно да си спасител на еврозоната и да си кръстен Супер Марио
Драги връчи в четвъртък оставката си на президента Серджо Матарела, но той не му я прие
Моделът "Супер Марио" бе успешен, но мирисът на избори му взе властта
По-рано днес Марио Драги заяви, че ще подаде оставка
Кабинетът не получи подкрепа от коалиционен пратньор при вот на доверие
Зeлeнитe пapи ce възпoлзвaт oт cтaтyтa cи нa yбeжищe
Имаме абсолютна подкрепа, каза премиерът
И двамата са предпочели различни ваксини срещу Ковид за втората си доза
Нападна остро Марио Драги
Той положи днес клетва като министър-председател на Италия
Европейската централна банка (ЕЦБ) понижи депозитната си лихва до отрицателните -0,5%
Марио Драги е на път да стане първият шеф на ЕЦБ, който никога не е вдигал лихвите
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