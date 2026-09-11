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Радев към посланиците от ЕС: Новите европейски пари трябва да стигат и до по-слабите държави

Радев към посланиците от ЕС: Новите европейски пари трябва да стигат и до по-слабите държави

Премиерът защити равния достъп до бъдещия фонд за конкурентоспособност и предупреди, че новите приоритети не бива да изместват кохезията и земеделието

11 септември | 16:27
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