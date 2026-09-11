Минималната заплата към 673 евро, държавата вдига и помощите за семействата
Наталия Ефремова обяви цел към максималния размер, а през 2027 г. идва „Семеен пакет +“ с повече пари за майчинство, деца и раждане
Криза в София: 1716 деца може да останат без ясла
Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
Цветанов: ГЕРБ се отказа от президентската битка заради оцеляването на Борисов
Бившият втори човек в партията твърди, че ГЕРБ е загубила профила, периферията и част от силните си местни структури
Ива Петрова: София ще има парно, но „Топлофикация“ трупа непосилен дълг
Общественият доставчик на газ търси кредити и подкрепа от БЕХ, за да продължат доставките през зимата
Нигерийци мамели американки с любов срещу пари
Заподозрените са свързвани с Black Axe – престъпна мрежа, за която се твърди, че действа в Африка, Европа и Северна Америка
Радев към посланиците от ЕС: Новите европейски пари трябва да стигат и до по-слабите държави
Премиерът защити равния достъп до бъдещия фонд за конкурентоспособност и предупреди, че новите приоритети не бива да изместват кохезията и земеделието
„Дондуков“ 2 с факти след обвиненията срещу Йотова за помилван затворник
Решението от 2022 г. е взето след предложение на Комисията по помилването и заключение на специална седемчленна медицинска комисия
Пулев: България сменя инвестиционния модел с технологии и висока добавена стойност
Вицепремиерът и китайският министър на търговията Уан Уънтао подписаха меморандум за нов механизъм за инвестиционно сътрудничество
Президентът поздрави служителите на НСО за празника им
Днес се отбелязва 147-ата годишнина от създаването на Националната служба за охрана
Напрежение във Варна. Запечатаха имоти в Баба Алино
След неколкократни проверки е констатирано, че в сградите не живеят хора
Военни хеликоптери се включиха в гасенето на големи пожари Стара Загора и Благоевград
Огнена стихия бушува в землището на Община Гурково
"Лукойл Нефтохим" извършва проверки след сигналите от Бургас
От дружеството разграничиха наличието на неприятна миризма от превишаването на нормативните показатели за качеството на въздуха
Застудяването започва до часове: Бури, порой и градушки
Студен атмосферен фронт ще сложи край на горещото време