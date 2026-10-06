ИЗВЪНРЕДНО: Радев свиква институциите, прави изявление за ударените кораби

Министър-председателят Румен Радев свиква днес спешна среща с представители на ключови държавни институции заради двата кораба, поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Това е първият подобен инцидент с търговски плавателни съдове в българската морска зона и поставя на дневен ред въпросите за сигурността на корабоплаването и защитата на националните интереси в Черно море.

В срещата ще участват представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите, президентската институция и службите за сигурност.

Премиерът ще направи изявление за медиите в началото на срещата в 11.15 часа. Очаква се да бъдат обсъдени наличната информация за инцидента, рисковете за корабоплаването и необходимите действия на държавните институции.

Спешната реакция идва след тежкия инцидент в Черно море, при който два търговски кораба бяха поразени в българската икономическа зона. По първоначални данни единият плавателен съд потъна, а екипажът на другия беше евакуиран. Случаят предизвика сериозна тревога, тъй като за първи път подобна атака засяга търговски кораби в тази част от българския морски периметър.

Срещата при премиера трябва да даде първата цялостна официална оценка на ситуацията и на мерките, които България ще предприеме след безпрецедентния инцидент.

От президентството пък съобщиха, че "във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море президентът Илияна Йотова променя програмата си, като се отменя посещението й във Велико Търново за представянето на резултатите от археологическите проучвания и реставрация на хълма Трапезица".