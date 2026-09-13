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Здравни медиатори се грижат за осигуряване на достъп до здравни услуги на уязвими малцинствени групи и социално слаби лица в Община Казанлък

Здравни медиатори се грижат за осигуряване на достъп до здравни услуги на уязвими малцинствени групи и социално слаби лица в Община Казанлък

Всички здравни медиатори са обучени и сертифицирани от Медицински университети и Министерство на здравеопазването

24 януари | 18:30
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