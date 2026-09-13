Йовчев бие тревога за хибридните заплахи, дроновете са слабото място
Според бившия шеф на ДАНС България има сериозни пропуски в защитата на стратегически обекти
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Според бившия шеф на ДАНС България има сериозни пропуски в защитата на стратегически обекти
Кметът Росен Русев допуска, че могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за сигурност
Ще участват и ръководителите на службите у нас
Атанас Зафиров заяви, че държавата не може да функционира с временно изпълняващи длъжността ръководители в сектора за сигурност
Румен натиска медиите, истресяал защо се сменят шефовете на службите
Бившият вътрешен министър Валентин Радев настоява за диалог между президент и кабинет, защитава МВР и предупреждава за геополитически рискове
Народните представители ще поискат информация колко такива лица са установени
На Велики понеделник, ще започне деветото мироварене в най-новата история на Българската православна църква
САЩ, Европа и България разследват финансовите му транзакции
Доналд Тръмп има качествата да бъде силен лидер
Българските деца и юноши водят всички негативни европейски класации за ранна употреба на тютюневи изделия, алкохол и психоактивни вещества
Всички здравни медиатори са обучени и сертифицирани от Медицински университети и Министерство на здравеопазването
Избягалите от режима в сирия, които са на австрийска територия, са много изплашени
Той акцентира върху стриктното спазване на законите като основополагащо за действията на органите на реда
Унгарското правителство отхвърли обвиненията
Която може да стане именно този месец
Скандални факти изнесе в парламента шефът на Военното разузнаване бригаден генерал Венелин Венев
С особена скандалност се отличават репликите на лидера на ДСБ Атанас Атанасов
Действаме безкомпромисно по отношение на всички сигнали за купуване на гласове, каза премиерът
Реформата в службите е бил един от основните моменти за липсата на желание от страна на ГЕРБ