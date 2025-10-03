Пеевски за номерата на Радев: Страда особено, натиска БНТ!

Президентът Румен натиска БНТ! Истерясал е, защото му взеха службите, които правеха похлупаци на Копринката и Узунов. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Никакви коли на президента Румен не се отнемат, а на администрацията, която купува суперлуксозни коли. Гледам го как е истерясал вчера, жалка гледка. Не знам защо не повдигате темата как е натискал БНТ", каза той.

"Румен натиска медиите, истерясал е защо се сменят неговите шефове на службите, които са правели похлупаци върху Копринката и цялата му банда", завърши Пеевски.

Преди дни администрацията на президента Румен Радев обвини Българската национална телевизия (БНТ) в цензура и умишлено заглушаване на позицията на държавния глава. Конфликтът е станал официален с писмо от медийния секретар на президента, Кирил Атанасов, до генералния директор на БНТ, Емил Кошлуков.

Според президентството, през последните месеци новинарската емисия "По света и у нас" е преустановила практиката да прекъсва програмата си, за да излъчва на живо изявленията на Румен Радев и отговорите му на журналистически въпроси. В писмото, датирано от 18 септември, Атанасов изразява притеснение, че "се създава впечатление, че думите на президента не достигат до българските граждани чрез ефира на обществената телевизия и поради редакционна намеса".

Този ход на "Дондуков" 2 идва на фона на засиленото политическо напрежение между институциите. От президентството смятат, че спирането на живите излъчвания лишава обществото от възможността да чуе нередактираната позиция на държавния глава по важни теми.

В своя официален отговор от 29 септември ръководството на БНТ категорично е отхвърлило обвиненията като "неверни". От телевизията-майка подчертават, че спазват професионалните стандарти и отразяват всички гледни точки.

Юристи припомнят, че съгласно действащия Закон за радиото и телевизията, обществената медия няма вменено задължение да предава пряко всяко изказване на президента. Член 52 от закона гарантира на държавния глава право на официално обръщение към нацията, от каквото Радев се възползва за последно на 9 май. Всички останали негови медийни изяви се отразяват по редакционна преценка, както и тези на останалите политически фигури в страната.

