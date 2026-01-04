От утре! Златно паркиране в София. Нова зона - жълта

От утре, 5 януари 2026 година, платеното паркиране в София - “Синя” и “Зелена” зона става златно. Двете зони са с нова, двойно по-скъпа цена. Часовата тарифа за временно паркиране става 2 евро в “Синя” зона и 1 евро в “Зелена” зона. Кметът Васил Терзиев не се съобрази с протестите на софиянци и отказа да отмени решението за солените такси.

Разширяване на зоната за паркиране

Паралелно с поскъпването, се разширява и териториалният обхват на зоните. От понеделник “Синя” зона няма да обхваща единствено абсолютния център, а ще включва и кварталите около пл. “Македония“, пл. “Руски паметник”, кв. Крива река, кв. Иван Вазов, долната част на кв. Лозенец и кв. Яворов, както и участъка на ул. “Оборище” между бул. “Ситняково” и бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”.

Зелената зона също ще бъде разширена, макар и поетапно през годината

Кварталите Банишора, Лагера, южните квартали до бул. “Тодор Каблешков“, Редута, Гео Милев, Изток, Изгрев, Дианабад, част от Студентски град и част от Подуяне за пръв път стават част от регулираното паркиране. Това са квартали, които от години понасят прекомерен натиск от притока на автомобили към централната градска част, което затруднява възможностите за паркиране на местните жители.

Разширяването на зоните адресира проблемите с натоварването и недостига на места, които отдавна са преминали отвъд приемливите граници на регулираното паркиране.

Новата "жълта" зона

От новата година стартира и въвеждането на изцяло нова “Жълта” зона – инструмент, който досега никога не е съществувал в София. Тя ще действа само през уикендите и празничните дни и е предназначена за район “Банкя”.

Идеята й е да въведе ред в пиковите моменти през уикенда, когато много от гражданите на София насочват автомобилния поток с цел почивка и туризъм към Банкя. “Жълтата” зона не ограничава по никакъв начин местните жители – тя засяга единствено посетителите, като цели да облекчи движението, да намали хаотичното паркиране и да предпази зелените и пешеходните пространства от натоварване.

Стимулите за електромобилите остават с цел да насърчат намаляването на вредните емисии. Напълно безплатното и неограничено паркиране за тях ще продължи и догодина. Считано от 2027 г. те отново ще могат да се ползват от целодневен престой, а първите 3 часа от него ще бъдат безплатни.

Жълтата зона, въведена за уикенд и празнични дни, в Банкя ще бъде с тарифа от 0,5 евро на час, предаде БГНЕС.

