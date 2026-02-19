Конгрес на ГЕРБ ще сменя ръководството

ГЕРБ свиква отчетно-изборно национално събрание на 22 март в София, показва обява на партията в днешните вестници. Форумът ще се проведе в началото на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април. На дневен ред е изборът на нови ръководни органи, включително председател. Очаква се Бойко Борисов да бъде преизбран, но с промени в партийното ръководство.

Предварителният дневен ред предвижда гласуване за председател, двама заместник-председатели и членове на Изпълнителната комисия. Според информация на "24 часа" изборът на Борисов се счита за предизвестен, но рокади се очакват както в Изпълнителната комисия, така и сред заместник-председателите.

В момента заместник-председатели на ГЕРБ са Томислав Дончев и Даниел Митов. В състава на Изпълнителната комисия влизат още Живко Тодоров, Тодор Тодоров, Цвета Караянчева, Йорданка Фандъкова, Димитър Николов, Деница Сачева, Иван Тотев, Илтер Бейзатов, Костадин Ангелов, Тодор Кръстев и Делян Добрев.

По устав Националното събрание се свиква най-малко веднъж на четири години с решение на Изпълнителната комисия. Предишният форум се проведе на 8 ноември 2024 г. Делегатите се избират от общинските организации по квота, определена от ръководството.

В събранието участват по право общинските ръководители, областните координатори, народните представители, министрите и областните управители от партията, както и кметове, председатели на общински съвети и евродепутати, избрани с листата на ГЕРБ.

Националното събрание има правомощия да приема и изменя устава, да определя политиката на партията, да избира и освобождава членове на Изпълнителната и Контролната комисия. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, но този път вотът ще бъде под лупата на цялата политическа сцена, тъй като идва в разгара на предизборната надпревара.

