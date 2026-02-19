Йотова с резерви към министри, но без отговорност за тях

С резерви към част от министрите и с ясно разграничение от персоналната отговорност започна коментара си президентът Илияна Йотова след клетвата на служебния кабинет. Държавният глава заяви, че не може да носи отговорност за всеки член на правителството, тъй като съставът не е неин избор. Въпреки това тя одобри предложението на служебния премиер Андрей Гюров без възражения. Изявлението ѝ бе направено пред журналисти в Народното събрание.

„Няма как да имам забележки за състава на правителството, защото то не е мой избор“, подчерта Йотова. Тя допълни, че е одобрила предложението, направено от Андрей Гюров, но няма как да поеме лична отговорност за всеки от министрите.

Президентът заяви, че институцията ще бъде коректив на служебния кабинет. По думите ѝ акцентът върху деполитизацията на управлението е положителен, но изрази надежда това да не остане само заявка.

В същото време Йотова призна, че има резерви към някои от министрите в състава. Тя не конкретизира кои са те, но даде ясно да се разбере, че одобрението ѝ не означава безусловна подкрепа.

"Ако се докажат твърденията за арестите на Стоил Цицелков, г-н Гюров трябва да вземе съответните мерки", продължи Йотова по повод информацията, че вицепремиерът по честни избори е бил арестуван три пъти.

Президентът засегна и темата за наложеното от нея вето върху Изборния кодекс. Тя обясни, че решението й е основано на конкретни юридически аргументи, тъй като според нея и екипа й част от текстовете не съответстват на Конституцията. Държавният глава подчерта, че освен правните мотиви е изразила и позицията си, че всички български граждани зад граница трябва да имат равен достъп до упражняване на правото си на глас, независимо къде се намират.

Йотова заяви, че остава последователна в разбирането си за разделението на властите и уточни, че окончателното решение по темата е в правомощията на Народното събрание. По думите й това е въпрос на институционална отговорност и съвест.

