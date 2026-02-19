Желязков и 11 министри отново стават депутати

Бившият министър-председател Росен Желязков и единадесет министри от неговия кабинет отново заемат местата си в Народното събрание. Те бяха част от 51-вото НС преди да преминат в изпълнителната власт, а с встъпването на служебното правителство пълномощията им като депутати се възстановяват.

Председателят на парламента Рая Назарян съобщи в пленарната зала, че поради назначаването на служебен кабинет са възобновени мандатите на Росен Желязков, Томислав Дончев, Атанас Зафиров, Даниел Митов, Георг Георгиев, Георги Георгиев, Красимир Вълчев, Жечо Станков, Иван Иванов, Борислав Гуцанов, Манол Генов и Силви Кирилов. Съответно са прекратени правомощията на народните представители, които ги заместваха по време на участието им в редовното правителство.

Съгласно Конституцията народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето на мандата си в изпълнителната власт и се замества по установения ред. С прекратяването на дейността на редовния кабинет тази процедура се обръща.

Общо 12 депутати напускат парламента. Сред тях са Георги Георгиев, Михаил Митов, Деница Николова, Стефан Маринов, Валерия Славова, Десита Петкова и Станислав Губеров от ГЕРБ-СДС, Нина Димитрова, Биляна Иванова, Галин Дурев и Десислав Тасков от „БСП-Обединена левица“, както и Димитър Гърдев от „Има такъв народ“. Това ще наложи и промени в състава на постоянните парламентарни комисии.

До момента Димитър Гърдев оглавяваше Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, а Десислав Тасков беше начело на Комисията по туризъм. Деница Николова заемаше поста заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, Галин Дурев - на Комисията по отбрана, Биляна Иванова - на Комисията по околната среда и водите, а Нина Димитрова - на Комисията по труда и социалната политика.

Досегашният министър на финансите Теменужка Петкова няма да се върне в парламента. С решение на Конституционния съд изборът на 16 народни представители, сред които и нейният, беше обявен за незаконосъобразен, след което партия „Величие“ влезе като девета политическа сила в 51-вото Народно събрание.

